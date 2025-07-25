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Организм съедает сам себя: российский певец-путинист тает на глазах по болезни

Путинист Басков стал стремительно худеть из-за тяжелой болезни.

25 июля 2025, 22:55
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Лиля Воробьева

Путинист и один из главных представителей российской эстрады, открыто поддерживающий военную агрессию России против Украины, Николай Басков, заметно похудел.

Организм съедает сам себя: российский певец-путинист тает на глазах по болезни

Николай Басков (фото из открытых источников)

Российские медиа, занимающиеся пропагандой, решили обратиться к специалисту, чтобы выяснить, с чем связано столь заметное понижение веса артиста.

Сам певец объяснил, что значительная потеря веса не имеет ничего общего с соблюдением диеты. Он заявил, что болел вирусной инфекцией. Несколько недель подряд питался исключительно легкими супами и редкими блюдами, потерял голос, мучился от высокой температуры и длительного кашля.

Организм съедает сам себя: российский певец-путинист тает на глазах по болезни - фото 2

Басков подчеркнул, что именно эти симптомы стали причиной быстрого похудения.

"Это типичный пример катаболического состояния, когда организм начинает потреблять собственные ресурсы из-за отсутствия поступления энергии с пищей. Подобное снижение массы тела нельзя считать безопасным", — прокомментировала доктор Кристина Пришвина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у любимого актера Путина срочно госпитализировали в больницу. Российский актер и певец Михаил Боярский, поддерживающий политику Кремля и оправдывающий военную агрессию против Украины, снова оказался в больнице.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, у Боярского возникли проблемы с сердцем. Он был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за ишемической болезни сердца. В настоящее время актер находится в отделении безотлагательной кардиологии Мариинской больницы. Состояние Боярского описывают как удовлетворительное. Сам он отметил, что не планирует рассказывать детали о своем здоровье широкой аудитории, ведь предпочитает делиться этим только с близкими.



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Источник: https://www.passion.ru/news/spletnichaem/organizm-bukvalno-poedaet-sam-sebya-raskryt-sekret-pokhudeniya-nikolaya-baskova-22-07-2025.htm
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