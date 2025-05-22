Осудил войну, но решил взять российское гражданство: шоумен из Украины получил паспорт РФ

Шоумен Александр Ревва, более узнаваемый под сценическим именованием Артур Пирожков, получил гражданство русской Федерации. Об этом сообщают российские СМИ.

Артур Пирожков (фото из открытых источников)

Ревва родился в Донецке. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину он опубликовал антивоенное сообщение.

Кроме того, между артистом и его отцом, проживающим в Донецке, возник конфликт. В одном из интервью Владимир Ревва (отец Александра, – ред.) рассказал, что сын не наведывается в родной город и не поддерживает войну.

"Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал – я последний раз видел Сашу в 2013 году. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Всё просто. Дело в том, что Саша ездил в Украину, где у него был лучший друг – такой Владимир Зеленский, слыхали? – отметил Владимир Ревва.

Впоследствии сам Александр прокомментировал эти слова: "Не люблю оправдываться и тем более "копаться в грязном белье", но все же отвечу моим "доброжелательным" хейтерам, которые цитировали моего отца. Так вот, у меня никогда не было отца! Мой папа ушел от нас, когда нам с моей сестрой-близнецом было всего 4 месяца".

Несмотря на ранее высказанную позицию против войны, Ревва принял решение получить российское гражданство. Как сообщала Ксения Собчак, он также оказал помощь трем семьям из Белгородской области.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Повалий пошла на выборы Путина и показала свой паспорт. Бывшая украинская певица Таисия Повалий, теперь имеющая большое гражданство, показалась с документом государства-агрессорки.

В частности, предательница, одобряющая действия хозяина Кремля, и дальше выступает перед захватчиками, не осуждая при этом, войну РФ против Украины, появилась на избирательном участке в российской столице. На фотографии Повалий с улыбкой на лице стоит на фоне баннера с надписью о президентских выборах в России. Бывшая украинка подписала фото, выбрав стандартные пропагандистские фразы и сказала, что отдает свой голос на президентских выборах за "счастливое будущее".