Осудил войну, но решил взять российское гражданство: шоумен из Украины получил паспорт РФ

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Лиля Воробьева
Шоумен Александр Ревва, более узнаваемый под сценическим именованием Артур Пирожков, получил гражданство русской Федерации. Об этом сообщают российские СМИ.
Артур Пирожков (фото из открытых источников)
Ревва родился в Донецке. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину он опубликовал антивоенное сообщение.
Кроме того, между артистом и его отцом, проживающим в Донецке, возник конфликт. В одном из интервью Владимир Ревва (отец Александра, – ред.) рассказал, что сын не наведывается в родной город и не поддерживает войну.
Впоследствии сам Александр прокомментировал эти слова: "Не люблю оправдываться и тем более "копаться в грязном белье", но все же отвечу моим "доброжелательным" хейтерам, которые цитировали моего отца. Так вот, у меня никогда не было отца! Мой папа ушел от нас, когда нам с моей сестрой-близнецом было всего 4 месяца".
Несмотря на ранее высказанную позицию против войны, Ревва принял решение получить российское гражданство. Как сообщала Ксения Собчак, он также оказал помощь трем семьям из Белгородской области.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Повалий пошла на выборы Путина и показала свой паспорт. Бывшая украинская певица Таисия Повалий, теперь имеющая большое гражданство, показалась с документом государства-агрессорки.В частности, предательница, одобряющая действия хозяина Кремля, и дальше выступает перед захватчиками, не осуждая при этом, войну РФ против Украины, появилась на избирательном участке в российской столице. На фотографии Повалий с улыбкой на лице стоит на фоне баннера с надписью о президентских выборах в России. Бывшая украинка подписала фото, выбрав стандартные пропагандистские фразы и сказала, что отдает свой голос на президентских выборах за "счастливое будущее".
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