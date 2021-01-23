От коронавируса умер легендарный телеведущий Ларри Кинг

Утром 23-го января скончался легендарный американский телеведущий и журналист Ларри Кинг. О смерти сообщили на его официальной странице в Твиттере.

Американский телеведущий Ларри Кинг умер от коронавируса. Фото: itc.ua

"С глубокой скорбью Ora Media сообщает о смерти Ларри Кинга — нашего соучредителя, ведущего и друга. Он ушел утром в возрасте 87 лет", — говорится в посте.

Смерть произошла в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Ранее знаменитый телеведущий был госпитализирован в медучреждение с выявленным коронавирусом. Состояние мужчины было сложное. Кроме того, Ларри Кинг имел и другие проблемы со здоровьем.

Ларри Кинг сделал большой вклад в мир журналистики и стал кумиром многих людей со всего мира.

Напомним, что телеведущий родился 19 ноября 1933 года в Бруклине.

За свою жизнь Кинг провел более пятидесяти тысяч интервью с влиятельными личностями, среди которых политики, звезды шоу-бизнеса, спортсмены и общественные деятели.

Ларри получил много наград, среди которых — премия Эмми, Пибоди и премия "Cable ACE".

Американская знаменитость имела восемь браков. В Ларри Кинга родилось четверо детей от трех жен.

Напомним, что ранее сообщалось о смерти сценариста и одного из продюсеров культовых "Симпсонов" Дэвида Ричардсона. Мужчина скончался в возрасте 65 лет. Он также работал над ситкомами "Пустое гнездо", "Два с половиной мужчины", "Малкольм в центре внимания" и другими. На его счету — сотни сценариев для различных комедийных шоу Америки. Детали смерти читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что 21 января, в Париже умерла бывшая жена французского актера Алена Делона, актриса и режиссер Натали Делон. Причиной смерти 79-летней знаменитости стал рак.

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