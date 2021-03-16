От коронавируса умер отец Грея «Пятьдесят оттенков серого»

От осложнений коронавируса в 72 года лет умер известный во всей Англии акушер и гинеколог Джим Дорнан. Кроме профессиональной деятельности он был известен тем, что является отцом актера Джейми Дорнана, сыгравшего главную роль Кристиана Грея в легендарном фильме "Пятьдесят оттенков серого". Об этом сообщается на информационной странице Daily Mail.

Джим Дорнан с сыном (фото из открытых источников)

Профессия актера и любовь к публичности сын унаследовал от отца – тот всячески поддерживал увлечение сына актерским мастерством.

Отец звезды также пробовал себя в кино — он сыграл эпизодическую роль в криминальном сериале производства Би-би-си "Крах", причем в этом же фильме главную роль играл его сын.

Как сообщается, фактором риска стал возраст медика. О том, когда состоятся похороны и есть ли угроза для звезды "Пятьдесят оттенков серого" пока не сообщается.

Напомним, японские власти бьют тревогу — 12 марта, в стране объявили о первом случае заболевания новым, ранее неизвестным штаммом коронавируса. Переносчиком вируса стал 60-летний мужчина, прилетевший из Филиппин еще в конце февраля. Пройдя необходимый тест на коронавирус, он получил положительный результат. Разница лишь в том, что болезнь у путешественника протекала без любых видимых симптомов. После проверки всех нужных анализов, ученые Японского национального института инфекционных болезней сообщили, что в организме мужчины обнаружен новый, иначе мутировавший вирус COVID-19. Точных данных, кроме микроизображения, о штамме неизвестно.

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