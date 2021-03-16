logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.03.2021

BTC/USD

54609.96

ETH/USD

1756.37

LTC/USD

196.28

НБУ 16.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона От коронавируса умер отец Грея «Пятьдесят оттенков серого»
commentss НОВОСТИ Все новости

От коронавируса умер отец Грея «Пятьдесят оттенков серого»

Джим Дорнан был известным акушером-гинекологом в Северной Ирландии, параллельно мужчина работал профессором Квинского университета в Белфасте

сегодня, 03:59
Автор:

Ольга Чародий

От осложнений  коронавируса в 72 года лет умер известный во всей Англии акушер и гинеколог Джим Дорнан. Кроме профессиональной деятельности он был известен тем, что является отцом актера Джейми Дорнана, сыгравшего главную роль Кристиана Грея в легендарном фильме "Пятьдесят оттенков серого". Об этом сообщается на информационной странице Daily Mail. 

От коронавируса умер отец Грея «Пятьдесят оттенков серого»

Джим Дорнан с сыном (фото из открытых источников)

Профессия актера и любовь к публичности сын унаследовал от отца – тот всячески поддерживал увлечение сына актерским мастерством.

Отец звезды также пробовал себя в кино  — он  сыграл эпизодическую роль в криминальном сериале производства Би-би-си "Крах", причем в этом же фильме главную роль играл его сын. 

Как сообщается, фактором риска стал возраст медика. О том, когда состоятся похороны и есть ли угроза для звезды "Пятьдесят оттенков серого" пока не сообщается.

Напомним, японские власти бьют тревогу — 12 марта, в стране объявили о первом случае заболевания новым, ранее неизвестным штаммом коронавируса. Переносчиком вируса стал 60-летний мужчина, прилетевший из Филиппин еще в конце февраля. Пройдя необходимый тест на коронавирус, он получил положительный результат. Разница лишь в том, что болезнь у путешественника протекала без любых видимых симптомов. После проверки всех нужных анализов, ученые Японского национального института инфекционных болезней сообщили, что в организме мужчины обнаружен новый, иначе мутировавший вирус COVID-19. Точных данных, кроме микроизображения, о штамме неизвестно.

Впрочем, медики уже прогнозируют, что он способен стать столь же опасным, как и прежде выявленные "британский", "бразильский" или "южноафриканский" виды коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9363451/Jamie-Dornans-father-Jim-dies-aged-73-following-coronavirus-battle.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ