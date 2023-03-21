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От Real O до кровавых рублей: как украинская певица продалась России

Когда-то она приобрела популярность в Украине, но сейчас прославляет РФ

21 марта 2023, 23:05
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Автор:

Лиля Воробьева

Яна Соломко с детских лет занималась музыкой, но самостоятельно она не смогла достичь каких-то определенных высот. Девушка была в составе малоизвестных групп, которые не имели какой-либо популярности, пишет "УНИАН".

От Real O до кровавых рублей: как украинская певица продалась России

Яна Соломко (фото из открытых источников)

Украинцы впервые узнали о Яне во время первого сезона шоу "Холостяк", где она была финалисткой.


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Первый серьезный рывок в собственной музыкальной карьере – это сотрудничество с Наталией Могилевской. Певица предложила Яне петь в квартете Real O. С тех пор о Соломко узнали широкие массы.

Уже в 2014 году Яна покинула квартет, чтобы сделать сольную карьеру. Она исполнила песню "За тобой", которую посвятила мужу, однако ее творчество оказалось никому не нужным.

24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну в Украине, Яна осудила российское вторжение. Певица говорила, что в Украине живут ее родные, потому она хочет мира.

Это была последняя фраза Соломко, где она поддержала Украину. Позже пять месяцев она ничего не говорила о войне, а дальше довела до шока украинцев низменным поступком. Соломко пела на одном из концертов в РФ и выразила свое мнение, что ей "приятно там находиться".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинская певица изменила Украине и выпустила песню, где поддержала оккупантов. Исполнительница из Украины Яна Соломко, родом из Полтавы, приняла решение поступить, как ее бывшая коллега из группы "Real O" Регина Тодоренко и предала свою страну. Звезда записала новую песню "ННН", которую посвятила захватчикам. Видеоролик на YouTube она сопровождала короткой подписью "Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь!", со слов композиции понятно, что любимый Яны Соломко военный.




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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/ukrainka-yana-solomko-prodalas-rossii-put-ot-real-o-do-krovavyh-rubley-12186867.html
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