От редкого заболевания умерла звезда польских фильмов

Сообщество польских театральных деятелей выразило глубокую грусть и поделилось воспоминаниями об актрисе, в частности вспоминая ее слова: "Я люблю смеяться, я люблю веселых людей. Именно так я хочу жить...". Ее коллеги подчеркнули, что такой — жизнерадостной и светлой — ее и запомнят.

Эльжбета Зайонцувна приобрела популярность благодаря роли Натали в фильмах Юлиуша Махульского "Ва-Банк" и "Ва-Банк II". В этих авантюрных криминальных комедиях ее героиня помогает Квинто, бывшему медвежатнику, в выполнении плана мести против алчного Крамера.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мэгги Смит, звезда "Гарри Поттера" скончалась на 89 году жизни. Известная британская актриса Мэгги Смит, завоевавшая сердца миллионов своими ролями в фильмах о "Гарри Поттере" и сериале "Аббатство Даунтон", скончалась сегодня на 89 году жизни в больнице Челси и Вестминстера.

По словам сыновей актрисы, Тоби Стивенса и Криса Ларкина, Мэгги Смит умерла мирно, окруженная семьей и друзьями. Семья также выразила благодарность медицинскому персоналу за заботу и поддержку в последние дни ее жизни.

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде, Эссекс, и на протяжении своей карьеры стала одной из самых известных и уважаемых актрис мира. Она выиграла многочисленные премии, включая две статуэтки "Оскар", несколько "Эмми" и "Золотой глобус" за свои впечатляющие роли.

