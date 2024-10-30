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От редкого заболевания умерла звезда польских фильмов

Эльжбета Зайонцувна была яркой звездой, но угасла слишком рано

30 октября 2024, 23:15
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Лиля Воробьева

Польская актриса театра, кино и телевидения Эльжбета Зайонцувна умерла в возрасте 66 лет после длительной борьбы с редкой наследственной болезнью Виллебранда, вызывающей сильные кровотечения. Диагноз был поставлен еще в 2012 году, и последние годы Зайонцувна мужественно боролась с недугом.

От редкого заболевания умерла звезда польских фильмов

Эльжбета Зайонцувна (фото из открытых источников)

Сообщество польских театральных деятелей выразило глубокую грусть и поделилось воспоминаниями об актрисе, в частности вспоминая ее слова: "Я люблю смеяться, я люблю веселых людей. Именно так я хочу жить...". Ее коллеги подчеркнули, что такой — жизнерадостной и светлой — ее и запомнят.

Эльжбета Зайонцувна приобрела популярность благодаря роли Натали в фильмах Юлиуша Махульского "Ва-Банк" и "Ва-Банк II". В этих авантюрных криминальных комедиях ее героиня помогает Квинто, бывшему медвежатнику, в выполнении плана мести против алчного Крамера.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мэгги Смит, звезда "Гарри Поттера" скончалась на 89 году жизни. Известная британская актриса Мэгги Смит, завоевавшая сердца миллионов своими ролями в фильмах о "Гарри Поттере" и сериале "Аббатство Даунтон", скончалась сегодня на 89 году жизни в больнице Челси и Вестминстера.

По словам сыновей актрисы, Тоби Стивенса и Криса Ларкина, Мэгги Смит умерла мирно, окруженная семьей и друзьями. Семья также выразила благодарность медицинскому персоналу за заботу и поддержку в последние дни ее жизни.

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде, Эссекс, и на протяжении своей карьеры стала одной из самых известных и уважаемых актрис мира. Она выиграла многочисленные премии, включая две статуэтки "Оскар", несколько "Эмми" и "Золотой глобус" за свои впечатляющие роли.



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Источник: https://www.polsat.pl/news/2024-10-29/nie-zyje-aktorka-elzbieta-zajacowna-miala-66-lat/
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