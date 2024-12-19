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Отец бывшего мужа Седоковой, который убил себя, рассказал о своей экс-невестке

Отец баскетболиста с презрением высказался о Седокове

19 декабря 2024, 22:55 comments2579
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Лиля Воробьева

Отец бывшего мужа Анны Седоковой — Яниса Тиммы, Райтис Тимма, сообщил, что уже удалось собрать необходимую сумму для транспортировки тела его сына из Москвы в Ригу и организацию похорон.

Отец бывшего мужа Седоковой, который убил себя, рассказал о своей экс-невестке

Янис Тимма (фото из открытых источников)

Как пишут российские пропагандистские СМИ, семья баскетболиста собрала 45 тысяч евро, необходимых для этих расходов.

Райтис отметил, что он не контактировал с Седоковой и вообще не имел с ней отношений.

"А это кто-то погибнет", — заявил отец спортсмена.

Впрочем, по имеющейся информации, Анна все же вышла на связь с сестрой своего бывшего мужа, обсуждая вопросы, связанные с погребением.

Также стало известно, что похороны Яниса Тиммы пройдут в Риге. Так решила его семья.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что друзья спортсмена рассказывают, как Седакова расправилась с бывшим мужем . Директор детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс высказался о трагедии с баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой. Тренер отметил, что бывший спортсмен потерял все, чего достигал в течение жизни.

Как сообщает издание "StarHit", за последние годы Тимма испытал серьезные личные и профессиональные трудности, повлиявшие на его психологическое состояние. Шенхофс упомянул, что карьера Яниса начиналась очень успешно.

Шенхофс также отметил, что после завершения отношений с Седоковой спортсмен остался в сложном положении: без работы, финансов и поддержки. "Его карьера закончилась, а отношения с родными испортились. Он уничтожен как человек", — добавил он. Бывшие коллеги Тиммы вспоминают его как доброжелательного и отзывчивого человека, который всегда был готов помочь другим.



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Источник: https://www.passion.ru/news/nash-shoubiz/otec-yanisa-timmy-soobshil-chto-sobrana-neobkhodimaya-na-pokhorony-i-transportirovku-tela-summa-18-12-2024.htm
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