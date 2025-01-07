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Отец Илона Маска объяснил, как следует реагировать на скандальные заявления сына

Эролл Маск заявил, что людям необязательно слушать Илона Маска.

сегодня, 14:11
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Автор:
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Slava Kot

Илон Маск начал все активнее комментировать и высказывать скандальные заявления в адрес международных лидеров. На эти слова отреагировал его отец Эролл Маск, объяснивший, как нужно относиться к заявлениям самого богатого человека мира – просто игнорировать.

Отец Илона Маска объяснил, как следует реагировать на скандальные заявления сына

Эррол и Илон Маск. Фото из открытых источников

2 января Илон Маск в соцсетях резко напал на британского премьер-министра Кира Стармера. Миллиардер обвинил политика в том, что он, будучи директором Королевской прокуратуры в 2008-2013 годах, якобы был "соучастником" деятельности групп, соблазнявших жертв, преимущественно детей и подростков, с целью сексуальной эксплуатации. По словам Маска, британский премьер должен сесть в тюрьму.

На скандальные слова Маска ответил его отец. В интервью радиостанции LBC Эррол Маск заявил, что людям не следует обращать внимания на заявления его сына. По его словам, подобное пишут и другие люди, просто Илон Маск отличается лишь богатством, которым привлекает внимание.

"Я имею в виду, что он просто человек. Я имею в виду, что сотни тысяч людей пишут в Твиттере или говорят то же, что и он. Людям не обязательно слушать все, что он говорит. Я бы сказал: не волнуйтесь об этом", — сказал Эролл Маск.

В то же время Эррол Маск рассказал, что его сын испытывает "огромную связь с Великобританией" с того момента, как он в детстве впервые побывал там, а спустя много лет арендовал один из английских замков, чтобы отпраздновать свое 30-летие.

Кир Страмер отреагировал на критику от Маска и отметил, что "распространяющих ложь и дезинформацию как можно шире и больше интересуют не жертвы", а они лишь привлекают внимание к себе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск устроил скандальный опрос, в котором предлагает США освободить один из европейских народов.

Также "Комментарии" писали о том, как Маск резко обидел Олафа Шольца.



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