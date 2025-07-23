Оззи Осборн не использовал свое настоящее имя: как на самом деле звали легенду хэви-металла

22 июля мир музыки потерял одну из своих самых ярких фигур – Оззи Осборн умер. Легендарный фронтмен группы Black Sabbath, икона тяжелого рока, ушел из жизни в возрасте 76 лет, оставив после себя колоссальное творческое наследие и миллионы поклонников в трауре. Однако музыкант родился под совсем другим именем, а известность получил благодаря школьному прозвищу.

Каково настоящее имя Оззи Осборна. Фото из открытых источников

Благодаря сочетанию мрачной сценической харизмы, специфического голоса и эксцентричного поведения Оззи Осборн превратился в одну из самых известных фигур в истории рок-музыки. За ним закрепилось прозвище "принц тьмы", однако многие поклонники не знают, как на самом деле зовут Оззи Осборна.

Хотя весь мир знал его как Оззи, он родился 3 декабря 1948 года под именем Джон Майкл Осборн в Бирмингеме Великобритания.

Прозвище "Оззи" он получил еще в школе. Это было шутливое сокращение его фамилии Осборн, однако со временем оно настолько прижилось, что с годами стало частью глобального музыкального бренда. Таким образом, настоящее имя Оззи Осборна – Джон Майкл Осборн, почти никто не знал.

Несмотря на тяжелые проблемы со здоровьем, в частности, диагноз болезнь Паркинсона, Оззи оставался на сцене до последнего. Свой финальный концерт он дал 5 июля в родном Бирмингеме, с которого началась история Black Sabbath.

Более 40 тысяч фанатов собрались, чтобы в последний раз увидеть живую легенду. Из-за болезни он исполнял песни сидя на черном троне, но это не помешало ему эмоционально взаимодействовать с публикой, хлопать в ладоши, размахивать руками и делать характерные для Оззи Осборна гримасы.

"Вы не представляете, что я сейчас чувствую себя. Благодарю вас от всей души", — сказал Осборн со сцены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после того, как Оззи Осборн умер, оказалось, что легенда хэви-металла имела огромные долги.

Также "Комментарии" писали, что за день до смерти Оззи Осборн простился со своими поклонниками.