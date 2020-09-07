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Памела Андерсон снова влюбилась: кто стал избранником звезды

Памела Андерсон строит отношения с мужчиной, который младше ее

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская звезда Памела Андерсон, которая после пятого развода заявила, что не против выйти замуж еще раз, закрутила новый роман. Издание Page Six сообщает, что на этот раз знаменитость увлеклась своим телохранителем. 

По данным инсайдера, актриса за время карантина, очень сблизилась со своим телохранителем, который работает у нее около двух лет. И теперь их связывают не только деловые, но и любовные отношения. Имя нового возлюбленного Памелы не сообщается, известно лишь, что он намного младше знаменитости (ему около 40 лет).

Памела Андерсон снова влюбилась: кто стал избранником звезды

Известно, что модель серьезно увлечена своим новым избранником и ей нравится, что он не относится к миру шоу-бизнеса. Телохранитель звезды очень хорошо с ней обращается, поэтому она постоянно чувствует себя комфортно и всегда под защитой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале 2020 года Памела Андерсон вышла в пятый раз замуж за 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса, с которым встречалась 30 лет назад. Правда, их брак оказался кратковременным, спустя 12 дней после свадьбы Памела заявила, что рассталась со своим мужем.


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