Папа Римский Лев XIV имеет неожиданных известных родственников: кого нашли в его родословной

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Slava Kot
Родившийся в Чикаго кардинал Роберт Фрэнсис Превост официально стал новым Папой Римским 8 мая и избрал себе имя Лев XIV. Всего через несколько недель после избрания выяснилось, что новый понтифик имеет удивительно богатое и неожиданное генеалогическое дерево, где нашлось место для известных политиков, звезд шоу-бизнеса и исторических фигур.
Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters
Профессор Гарвардского университета Генри Луисом Гейтсом совместно с генеологами из American Ancestors провели масштабное исследование родословной Папы Римского Льва XIV. Они проследили его предков вплоть до начала 16 века и дошли до двенадцатых прадедов и прабабушек, рожденных в 1500-х годах.
Оказалось, что Лев XIV родственник сразу нескольких всемирно известных личностей. В частности, из-за далекого предка по материнской линии, который жил в 1590-х годах, у него есть общие предки с культовой певицей Мадонной. Согласно исследованию Папа Римский является девятиюродным братом Мадонны.
Исследование выявило, что Папа Римский Лев XIV является дальним родственником таких известных людей:
Также выяснилось, что часть родственников Льва XIV имеет креольское происхождение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что люди удивились, когда увидели Папу Римского в неожиданной одежде.
Также "Комментарии" писали, что новый Папа Лев XIV имеет двойное гражданство.
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