Папа Римский Лев XIV имеет неожиданных известных родственников: кого нашли в его родословной

Родившийся в Чикаго кардинал Роберт Фрэнсис Превост официально стал новым Папой Римским 8 мая и избрал себе имя Лев XIV. Всего через несколько недель после избрания выяснилось, что новый понтифик имеет удивительно богатое и неожиданное генеалогическое дерево, где нашлось место для известных политиков, звезд шоу-бизнеса и исторических фигур.

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Профессор Гарвардского университета Генри Луисом Гейтсом совместно с генеологами из American Ancestors провели масштабное исследование родословной Папы Римского Льва XIV. Они проследили его предков вплоть до начала 16 века и дошли до двенадцатых прадедов и прабабушек, рожденных в 1500-х годах.

Оказалось, что Лев XIV родственник сразу нескольких всемирно известных личностей. В частности, из-за далекого предка по материнской линии, который жил в 1590-х годах, у него есть общие предки с культовой певицей Мадонной. Согласно исследованию Папа Римский является девятиюродным братом Мадонны.

Исследование выявило, что Папа Римский Лев XIV является дальним родственником таких известных людей:

— Мадонна – британская певица;

— Анджелина Джоли – голливудская актриса;

— Пьер и Джастин Трюдо – бывшие премьер-министры Канады;

— Хиллари Клинтон – бывшая госсекретарь США;

— Джастин Бибер – канадский певец;

— Джек Керуак – американский писатель.

Также выяснилось, что часть родственников Льва XIV имеет креольское происхождение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что люди удивились, когда увидели Папу Римского в неожиданной одежде.

Также "Комментарии" писали, что новый Папа Лев XIV имеет двойное гражданство.