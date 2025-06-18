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Папа Римский Лев XIV имеет неожиданных известных родственников: кого нашли в его родословной

Генеалогическое дерево Папы Римского Лева XIV оказалось богатым именами известных людей.

сегодня, 09:07
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Автор:
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Slava Kot

Родившийся в Чикаго кардинал Роберт Фрэнсис Превост официально стал новым Папой Римским 8 мая и избрал себе имя Лев XIV. Всего через несколько недель после избрания выяснилось, что новый понтифик имеет удивительно богатое и неожиданное генеалогическое дерево, где нашлось место для известных политиков, звезд шоу-бизнеса и исторических фигур.

Папа Римский Лев XIV имеет неожиданных известных родственников: кого нашли в его родословной

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Профессор Гарвардского университета Генри Луисом Гейтсом совместно с генеологами из American Ancestors провели масштабное исследование родословной Папы Римского Льва XIV. Они проследили его предков вплоть до начала 16 века и дошли до двенадцатых прадедов и прабабушек, рожденных в 1500-х годах.

Оказалось, что Лев XIV родственник сразу нескольких всемирно известных личностей. В частности, из-за далекого предка по материнской линии, который жил в 1590-х годах, у него есть общие предки с культовой певицей Мадонной. Согласно исследованию Папа Римский является девятиюродным братом Мадонны.

Исследование выявило, что Папа Римский Лев XIV является дальним родственником таких известных людей:

  • — Мадонна – британская певица;
  • — Анджелина Джоли – голливудская актриса;
  • — Пьер и Джастин Трюдо – бывшие премьер-министры Канады;
  • — Хиллари Клинтон – бывшая госсекретарь США;
  • — Джастин Бибер – канадский певец;
  • — Джек Керуак – американский писатель.

Также выяснилось, что часть родственников Льва XIV имеет креольское происхождение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что люди удивились, когда увидели Папу Римского в неожиданной одежде.

Также "Комментарии" писали, что новый Папа Лев XIV имеет двойное гражданство.



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Источник: https://www.nytimes.com/interactive/2025/06/11/magazine/pope-leo-xiv-ancestry-family-tree.html
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