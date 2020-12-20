Папина дочка быстро повзрослела: Галина Сергеевна вышла замуж за олимпийского призера

В воскресенье, 20 декабря стало известно о свадьбе российской актрисы Елизаветы Арзамасовой и серебряного призера Олимпиады-2002 по фигурному катанию Ильи Авербуха. Об этом сообщила сама актриса на своей странице в Instagram.

"Маршрут построен", — подписала публикацию невеста.

25-летняя Арзамасова известна широкому кругу телезрителей благодаря роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки".

Все стали говорить о возможной свадьбе после того, как журналисты заметили кольцо, которое Лиза носит на безымянном пальце на одной из публикаций. Фото Арзамасова снабдила эмодзи в форме сердца и белого голубя, на также датой — 6 декабря. Журналисты и фолловеры актрисы предположили, что она тайно вышла замуж, но ее возлюбленный Илья Авербух это опроверг.

Как ранее сообщали "Комментарии", в начале декабря умер известный советский актер.

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