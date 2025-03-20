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Пчелы покусали бабушку: россияне высмеяли перетянутое лицо известной певицы (ФОТО)

Бабкина стала похожа на существо из фильма "Субстанция".

20 марта 2025, 23:20
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Лиля Воробьева

Российская певица Надежда Бабкина, открыто поддерживающая агрессию России против Украины, недавно появилась на публичном мероприятии, привлекая внимание своей внешностью.

Пчелы покусали бабушку: россияне высмеяли перетянутое лицо известной певицы (ФОТО)

Надежда Бабкина (фото из открытых источников)

Как сообщает российский Telegram-канал "Не Малахов", артистка пришла на событие с выглядевшим мятым букетом. Сами авторы канала и комментаторы обратили внимание на ее измененный облик, активно обсуждая результаты многочисленных пластических операций.

В комментариях пользователи высказывали разные мнения по поводу ее внешнего вида, сравнивая Бабкину с другими известными лицами и обсуждая возможные причины таких изменений.

Пчелы покусали бабушку: россияне высмеяли перетянутое лицо известной певицы (ФОТО) - фото 2

"Вот они результаты пластики", "Субстанция", "Морда лица скоро треснет у Бабкиной", "С пластикой это уже предел предельный. Ну дальше никуда — просто унижение", "Старый покемон в парике", "Боря Моисеев что ли", "На Брежнева похожа", "На Брежнева похожа", " ть россияне по поводу внешности взбешенной украинофобки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддерживающая режим Кремля , испугала своим видом. Российская певица Надежда Бабкина, поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев.

В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове. Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по внешнему виду артистки: "Это не Бабкина" "Немного напугала фотография" "Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то" Такие комментарии показывают, что многие люди были удивлены ее внешним видом на фото.



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Источник: https://t.me/nemalahov/60116
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