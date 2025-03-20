Пчелы покусали бабушку: россияне высмеяли перетянутое лицо известной певицы (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Российская певица Надежда Бабкина, открыто поддерживающая агрессию России против Украины, недавно появилась на публичном мероприятии, привлекая внимание своей внешностью.
Надежда Бабкина (фото из открытых источников)
Как сообщает российский Telegram-канал "Не Малахов", артистка пришла на событие с выглядевшим мятым букетом. Сами авторы канала и комментаторы обратили внимание на ее измененный облик, активно обсуждая результаты многочисленных пластических операций.
В комментариях пользователи высказывали разные мнения по поводу ее внешнего вида, сравнивая Бабкину с другими известными лицами и обсуждая возможные причины таких изменений.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддерживающая режим Кремля , испугала своим видом. Российская певица Надежда Бабкина, поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев.
В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове. Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по внешнему виду артистки: "Это не Бабкина" "Немного напугала фотография" "Ее вообще не узнать. Одна голова. Перебор какой-то" Такие комментарии показывают, что многие люди были удивлены ее внешним видом на фото.
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