Педро Паскаль празднует 50 лет: малоизвестные факты об актере

Педро Паскаль – один из самых востребованных актеров современности. Роли в "Мандалорце", "Последние из нас" и "Нарко" сделали его мировой звездой. Но вне экрана Педро Паскаль – это человек с непростой историей. Его путь к славе был полон драматических событий, борьбы и неожиданных поворотов.

Педро Паскаль. Фото из открытых источников

В честь 50-летия Педро Паскаля рассказываем интересные факты об актере.

Педро Паскаль взял фамилию матери

Педро Паскаль родился в Чили в семье врача Хосе Бальмаседа и детского психолога Вероники Паскаль. Они покинули Чили, спасаясь от режима Августо Пиночета, и поселились в США, где будущий актер провел детство. В 1999 году, когда Педро делал первые шаги в кино, его мать покончила жизнь самоубийством. Это стало тяжелым ударом. Чтобы почтить ее память, он начал использовать ее фамилию как сценическое имя.

"Я думаю о ней каждый день. Она была любовью моей жизни. Никакого моего успеха не было бы без нее", – признавался актер.

От чемпиона по плаванию до плохого официанта

В подростковом возрасте Паскаль обладал спортивным потенциалом и успешно выступал в соревнованиях по плаванию. Однако любовь к кино перевесила, и он избрал актерскую карьеру.

Начало пути было тернистым. Чтобы выжить в Нью-Йорке, Педро работал официантом, но эта работа ему откровенно не удавалась. По собственному признанию, его увольняли по меньшей мере десять раз за спор с клиентами.

Сыграл вампира в "Баффе – истребительница вампиров"

Одно из первых появлений Паскаля на экране – небольшая, но памятная роль в культовом сериале "Баффи – истребительница вампиров". Он сыграл студента по имени Эдди, который становится жертвой вампиров. Баффи поначалу с ним дружит, но впоследствии вынуждена его убить.

Педро Паскаль в сериале "Баффи – победительница вампиров"

Эта роль была незаметна для широкой публики, но стала важным шагом для молодого актера.

Он думал, что будет играть Бобу Фетту, а не Мандалорца

Когда Паскаля пригласили на главную роль в сериал "Мандалорец", он был уверен, что его утвердили на роль Бобы Фетта.

"Я сидел в кабинете, увешанном постерами, и слушал рассказ о проекте. В какой-то момент я спросил: "Да, я буду играть Бобу Фетту?" А они ответили: "Нет, ты – Мандалорец"", – вспоминал актер.

Забыл, что получил роль в "Последние из нас"

После кастинга на роль Джоэла в сериале "Последние из нас" Паскаль был настолько взволнован, что выпил снотворное. На следующее утро он забыл, что уже получил роль, и продолжал нервничать, готовясь к переговорам.

"Я даже не осознавал, что меня уже утвердили, пока не увидел кучу сообщений с поздравлениями", – рассказывал актер.

Педро Паскаль в сериале "Последние из нас"

Паскаль поклонник ЛГБТК+

Паскаль – активный сторонник ЛГБТК+ сообщества. В 2021 году его младшая сестра Люкс Паскаль совершила каминг-аут как трансгендерная женщина. Педро выразил свою огромную любовь и восхищение ею.

"Я не хотел бы говорить от ее имени, но она есть и всегда была одной из самых влиятельных людей и личностей, которых я когда-либо знал. Она нужна мне больше, чем я ей", – сказал он в интервью Esquire.

Также он сыграл одну из главных ролей совместно с Итаном Хоуком в короткометражном фильме "Странный путь жизни". История исследует отношения двух мужчин ковбоев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 6 главных сериалах апреля. В одном из них играет роль Педро Паскаль.

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