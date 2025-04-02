Педро Паскаль празднует 50 лет: малоизвестные факты об актере

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Slava Kot
Педро Паскаль – один из самых востребованных актеров современности. Роли в "Мандалорце", "Последние из нас" и "Нарко" сделали его мировой звездой. Но вне экрана Педро Паскаль – это человек с непростой историей. Его путь к славе был полон драматических событий, борьбы и неожиданных поворотов.
Педро Паскаль. Фото из открытых источников
В честь 50-летия Педро Паскаля рассказываем интересные факты об актере.
Педро Паскаль родился в Чили в семье врача Хосе Бальмаседа и детского психолога Вероники Паскаль. Они покинули Чили, спасаясь от режима Августо Пиночета, и поселились в США, где будущий актер провел детство. В 1999 году, когда Педро делал первые шаги в кино, его мать покончила жизнь самоубийством. Это стало тяжелым ударом. Чтобы почтить ее память, он начал использовать ее фамилию как сценическое имя.
В подростковом возрасте Паскаль обладал спортивным потенциалом и успешно выступал в соревнованиях по плаванию. Однако любовь к кино перевесила, и он избрал актерскую карьеру.
Начало пути было тернистым. Чтобы выжить в Нью-Йорке, Педро работал официантом, но эта работа ему откровенно не удавалась. По собственному признанию, его увольняли по меньшей мере десять раз за спор с клиентами.
Одно из первых появлений Паскаля на экране – небольшая, но памятная роль в культовом сериале "Баффи – истребительница вампиров". Он сыграл студента по имени Эдди, который становится жертвой вампиров. Баффи поначалу с ним дружит, но впоследствии вынуждена его убить.
Педро Паскаль в сериале "Баффи – победительница вампиров"
Эта роль была незаметна для широкой публики, но стала важным шагом для молодого актера.
Когда Паскаля пригласили на главную роль в сериал "Мандалорец", он был уверен, что его утвердили на роль Бобы Фетта.
После кастинга на роль Джоэла в сериале "Последние из нас" Паскаль был настолько взволнован, что выпил снотворное. На следующее утро он забыл, что уже получил роль, и продолжал нервничать, готовясь к переговорам.
Педро Паскаль в сериале "Последние из нас"
Паскаль – активный сторонник ЛГБТК+ сообщества. В 2021 году его младшая сестра Люкс Паскаль совершила каминг-аут как трансгендерная женщина. Педро выразил свою огромную любовь и восхищение ею.
Также он сыграл одну из главных ролей совместно с Итаном Хоуком в короткометражном фильме "Странный путь жизни". История исследует отношения двух мужчин ковбоев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 6 главных сериалах апреля. В одном из них играет роль Педро Паскаль.
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