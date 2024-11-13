People назвал нового самого сексуального мужчину: кто стал победителем

Журнал People наконец-то подвел итоги голосования и определил, кто в этом году получил звание самого сексуального мужчины. Им стал 45-летний актер и режиссер Джон Кразински – известный зрителям благодаря роли Джима Гелперта в сериале "Офис" и работе над фильмом "Тихое место".

Джон Кразински

Первые впечатления актера были несколько неожиданны. Он признался, что не поверил, когда узнал новость: "Это было как короткое отключение. Никаких мыслей, просто шок. Я подумал, что это какая-то шутка." Однако титул все же стал реальностью, и на обложке нового выпуска People, уже изложенном в Instagram, Кразинские гордо позирует как новоиспеченный "самый сексуальный мужчина".

Актер уже более 14 лет женат на британской звезде Эмили Блант, и пара воспитывает двоих детей. По словам Кразински, жена была очень взволнована и искренне радовалась его победе. "Эмили очень обрадовалась этой новости," – отметил он с улыбкой.

Кразински впервые получил широкую популярность благодаря сериалу "Офис", где сыграл симпатичного офисного работника Джима Гелперта. Впоследствии он попробовал себя как режиссер и актер в триллере "Тихое место", что стало большим успехом. В фильме он снимался вместе с женой Эмили Блант, и этот проект был настолько популярен, что получилось продолжение – "Тихое место 2". Также Джон исполнил главную роль в сериале "Джек Райан".

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