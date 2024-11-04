Перед встречей с блоггером Полом Майк Тайсон открыл шокирующую правду о себе

Знаменитый боксер Майк Тайсон решил отказаться от просмотра новостей и комментариев в интернете перед своим поединком с блоггером Джейком Полом. Причина проста – он не умеет пользоваться современными технологиями. В разговоре с изданием Bloody Elbow Тайсон откровенно признался:

Майк Тайсон отказывается от новостей перед боем с блогером Джейком Полом

"Я не читаю новости в интернете и не смотрю видео, потому что просто не умею им пользоваться. Меня научили только как его включить, а что делать дальше, я не знаю. Даже запомнить, куда нажать, чтобы написать комментарий, мне не удалось ."

Несмотря на то, что Тайсону уже 58 лет и он далек от цифрового мира, это не мешает ему активно готовиться к бою. Его соперник, 27-летний Джейк Пол, стал популярен благодаря своим видео в соцсетях. Поединок, запланированный на 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас, уже привлекает фанатов из-за интересного противостояния между поколениями.

Читайте на портале "Комментарии" — По словам британского боксера Тайсона Фьюри, Александр Усик пригласил его посетить Украину после проведения боксерского поединка между ними. Фьюри отклонил предложение Усика отметив, что отказывается "по очевидным причинам".

Ранее "Комментарии" также писали, что британский промоутер Эдди Хирн раскрыл некоторые финансовые детали контракта между Усиком и Фьюри. В частности, Хирн назвал сумму, которую получит Тайсон Фьюри.

Напомним, владеющий поясом WBC Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что ему неинтересно проводить объединительный бой с Александром Усиком, располагающим чемпионскими титулами WBO, WBA и IBF. Фьюри утверждает, что этот поединок не принесет ему много денег.