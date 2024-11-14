Бывшая солистка популярной группы "Тату" Юлия Волкова, поддерживающая российское вторжение в Украину, снова привлекла внимание своими изменениями во внешности, что шокировало ее поклонников. На своей странице в соцсетях она опубликовала новое фото, вызвавшее неоднозначные реакции у подписчиков.

Юлия Волкова (фото из открытых источников)

Многие комментаторы отметили, что Волкова выглядит неузнаваемо, хотя раньше она открыто признавалась в том, что делала пластические операции, колола ботокс, проходила курсы биоревитализации, мезотерапии и увеличивала губы. Подписчики заметили, что новый вид Волковой их разочаровал, и некоторые сравнили ее с Майклом Джексоном из-за подобных черт в результате операций.

Комментарии были эмоциональными: "Юля, что ты с собой сделала?! Это просто ходячий Кен из фильма ужасов! А была такая красавица", "Я просто не понимаю, зачем нужно было настолько менять свою внешность," и даже "Майкл Джексон жив" — такие отзывы оставили поклонники под ее публикацией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддерживающая режим Кремля , испугала своим видом. Российская певица Надежда Бабкина, поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, поделилась фотографией из отпуска, вызвавшей волну негативных комментариев.

В своих соцсетях путинистка опубликовала фото, на котором предстала в шортах и рубашке, отметив: "Крым для меня не только место силы, но и место счастья!" Она говорила о незаконно оккупированном россиянами украинском полуострове. Поклонники, однако, выразили свою обеспокоенность по поводу внешнего вида артистки.

