Перелом лицевой кости: в больницу попал известный российский актер

Российский актер Борис Щербак был экстренно госпитализирован в Москве после падения.

Борис Щербаков (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский Telegram-канал Mash, медики диагностировали у него перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Инцидент произошел вечером 4 декабря. Актер курил в подъезде, где ему стало плохо, после чего он потерял сознание и упал. Нашедшая его жена вызвала скорую помощь.

В настоящее время Щербаков находится в нейрохирургическом отделении. По словам самого актера, он ощущает легкую слабость.

Ранее, в сентябре, телеведущего госпитализировали в реанимацию из-за нестабильной стенокардии. До этого он также находился в реанимации из-за кардиосклероза и фибрилляции предсердий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что комик из РФ, поддерживающий войну против Украины , загремел в больницу. Юмориста из РФ Евгения Петросяна готовят к операционному вмешательству. Сообщается, что упав на улицы, он сломал ключицу.

Все оказалось больше, чем серьезно. Перед выходными его будут оперировать. Медики хотят поставить в руке юмористую титановую пластину. Теперь комик находится в медицинском заведении под наблюдением врачей. Перед операцией его не будут отпускать домой. При этом ранее юморист имел несколько операций на сердце. Утверждают, что у артиста давние проблемы с этим органом. Но тогда он сказал, что верит в лучшее и не собирается умирать.

В настоящее время о его самочувствии нет информации, потому что юморист не выходит на связь с поклонниками, так же делает его жена Татьяна Брухунова. Ранее Петросян поддерживал полномасштабную войну в Украине и принимал участие в кремлевских мероприятиях, где распевал оды хозяину Кремля Владимиру Путину. Кроме того, на своих сольных выступлениях он часто смеялся над украинцами.

