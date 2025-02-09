Перенес страшную болезнь: умер известный советский актер

9 февраля в России скончался советский актер Олег Стриженов. Он ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщили российские СМИ. Известно, что незадолго до смерти актер перенес инфаркт головного мозга. В критическом состоянии его госпитализировали. Врачам удалось привести 95-летнего Стриженова в чувство, и в течение месяца он проходил медицинское обследование, однако впоследствии его не стало.

Олег Стриженов (фото из открытых источников)

За свою карьеру Олег Стриженов сыграл в советских фильмах. Самыми известными среди них стали "Сорок первый", "Овид", "Пиковая дама", "Юность Петра", "Два капитана", "Звезда обаятельного счастья" и многие другие.

У Олега Стриженова были украинские корни, хотя всю жизнь прожил в России. Его мать родилась в Полтаве, а отец – в Донецкой области. Дедушка актера работал на шахте в Горловке. Информации о его позиции по поводу войны нет. На склоне лет Стриженов избегал публичности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России скончался 57-летний известный актер и звезда сериалов . В России на 58-м году жизни скончался актер Олег Бойко, известный своими многочисленными ролями в популярных сериалах. Как сообщает издание "Стархит", причиной смерти стала неудачная операция на сердце.

В России на 58-м году жизни скончался актер Олег Бойко, известный своими многочисленными ролями в популярных сериалах. Как сообщает издание "Стархит", причиной смерти стала неудачная операция на сердце.

По словам сестры актера, Олег Бойко перенес шунтирование, но после операции состояние его здоровья резко ухудшилось. Актер провел около месяца в реанимации московской больницы №67, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Олег Бойко был активным актером российского кино и телевидения, приняв участие более чем в 50 проектах. Зрителям он запомнился своими ролями в сериалах "Склифосовский", "Красная зона", "Балабол", "Интерны", "Мент в законе" и многих других.







