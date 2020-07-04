Певица ALYOSHA призналась, как муж отреагировал на третью беременность

alyoshasinger / Instagram

В апреле 2020 года стало известно, что украинская артистка ALYOSHA готовится в третий раз стать мамой. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" она рассказала, как протекает ее беременность и как на будущее пополнение в семье отреагировал ее муж.

"Раньше о пополнении семьи я старалась сообщать оригинальным способом. Например, когда вынашивала Романа – оставила для Тараса мини-конвертик (в который укутывают новорожденных) с положительным тестом на беременность. Он не сразу понял намек. Осознав, что подобные штучки не работают, на этот раз сказала прямо: "Ждем третьего". Его реакция была позитивной: обнял, поцеловал…", - отметила певица.

Артистка призналась, что они с мужем теперь активно готовятся к статусу многодетной семьи. А их сыновья с нетерпением ждут появления на свет младшей сестрички.

"Сыновьям говорим – будете на правах старших. Они с нетерпением ждут появления сестренки, готовятся помогать нам ухаживать за ней, воспитывать", - рассказала знаменитость.

Напомним, что певица ALYOSHA и ее муж Тарас Тополя уже воспитывают 7-летнего Романа и 4-летнего Марка.

Ранее ALYOSHA рассказала изданию "Комментарии" о том, что для нее значит быть артистом, и как она воспринимает музыку.





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