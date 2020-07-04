kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.07.2020

BTC/USD

9067.38

ETH/USD

225.74

LTC/USD

41.55

НБУ 04.07.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Певица ALYOSHA призналась, как муж отреагировал на третью беременность
commentss НОВОСТИ Все новости

Певица ALYOSHA призналась, как муж отреагировал на третью беременность

Певица решила прямо сказать супругу о беременности

сегодня, 14:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Певица ALYOSHA призналась, как муж отреагировал на третью беременность

alyoshasinger / Instagram

В апреле 2020 года стало известно, что украинская артистка ALYOSHA готовится в третий раз стать мамой. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" она рассказала, как протекает ее беременность и как на будущее пополнение в семье отреагировал ее муж.

"Раньше о пополнении семьи я старалась сообщать оригинальным способом. Например, когда вынашивала Романа – оставила для Тараса мини-конвертик (в который укутывают новорожденных) с положительным тестом на беременность. Он не сразу понял намек. Осознав, что подобные штучки не работают, на этот раз сказала прямо: "Ждем третьего". Его реакция была позитивной: обнял, поцеловал…", - отметила певица.

Артистка призналась, что они с мужем теперь активно готовятся к статусу многодетной семьи. А их сыновья с нетерпением ждут появления на свет младшей сестрички.

"Сыновьям говорим – будете на правах старших. Они с нетерпением ждут появления сестренки, готовятся помогать нам ухаживать за ней, воспитывать", - рассказала знаменитость.

Напомним, что певица ALYOSHA и ее муж Тарас Тополя уже воспитывают 7-летнего Романа и 4-летнего Марка.

Ранее ALYOSHA рассказала изданию "Комментарии" о том, что для нее значит быть артистом, и как она воспринимает музыку.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Комментарии
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!