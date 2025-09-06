logo

BTC/USD

110862

ETH/USD

4314.33

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Певица из Киева, которая взяла гражданство РФ и поддерживает Кремль, жестко поступила с дочерью
commentss НОВОСТИ Все новости

Певица из Киева, которая взяла гражданство РФ и поддерживает Кремль, жестко поступила с дочерью

Путинистка Любовь Успенская выгнала своего потенциального зятя из дома.

6 сентября 2025, 00:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Любовь Успенская, известная своей активной поддержкой полномасштабной агрессии РФ против Украины, оказалась в центре скандала из-за личной жизни своей дочери Татьяны Плаксиной.

Певица из Киева, которая взяла гражданство РФ и поддерживает Кремль, жестко поступила с дочерью

Любовь Успенская и ее дочь (фото из открытых источников)

получила паспорт РФ . У бывшей украинки, а теперь поклонницы Путины, жительницы Киева Любови Успенской уже есть российский паспорт.

Певица родилась в Киеве. Еще в 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала из этой европейской страны в Соединенные Штаты. У Успенской есть американский паспорт, однако паспорта РФ до сих пор она не имела. Сейчас артистка уже российская гражданка информируют пропагандистские СМИ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.starhit.ru/exclusive/lyubov-uspenskaya-vystavila-za-dver-somnitelnogo-zhenikha-35-letnei-docheri-eto-pustoe-mesto-takoe-nam-ne-nado-6536511/
Теги:

Новости

Все новости
atalanta