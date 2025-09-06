Российская певица Любовь Успенская, известная своей активной поддержкой полномасштабной агрессии РФ против Украины, оказалась в центре скандала из-за личной жизни своей дочери Татьяны Плаксиной.

Любовь Успенская и ее дочь (фото из открытых источников)

У бывшей украинки, а теперь поклонницы Путины, жительницы Киева Любови Успенской уже есть российский паспорт.

Певица родилась в Киеве. Еще в 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала из этой европейской страны в Соединенные Штаты. У Успенской есть американский паспорт, однако паспорта РФ до сих пор она не имела. Сейчас артистка уже российская гражданка информируют пропагандистские СМИ.

