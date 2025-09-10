Путинистка Лариса Долина, которая, по данным СМИ, около года назад якобы организовала аферу с жильем, чтобы таким образом вывести свои капиталы из России и покинуть страну, обнаружила, что имеет скрытые связи в Украине.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Об этом она рассказала в интервью российскому пропагандистскому телеканалу НТВ.

По словам Долиной, несмотря на нападение террористической России на Украину, у нее осталось две приятельницы, с которыми она поддерживает общение.

"Остались две близкие подруги, которые ухаживают за могилами родителей. Они, конечно, очень сильно рискуют, когда мы переписываемся. Обычно стирают все наши диалоги со всех мессенджеров. Но благодаря им я хоть спокойна, что могилы моих родных в порядке", – поделилась Долина.

Артистка также заявила, что удивляется позиции других своих друзей. По ее словам, те уже третий год находятся под постоянными обстрелами армии страны-агрессорки, однако не желают иметь с ней никаких контактов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица из Одессы, поддерживающая режим Кремля , напугала видом без макияжа. Говорят, что внешность на самом деле, как зеркало передает внутреннюю сущность человека, исходя из этого в душе исполнительницы, являющейся поклонницей Путина Ларисы Долиной имеющиеся немалые личные проблемы.

Певица, которой уже исполнилось 67 лет, отчаянно делает вид, что она остается молодой, как душой, так и внешностью — надевает молодежную одежду, поет в дуэте с новыми звездами. Когда Долина выходит на сцену, ее лицо оштукатурено косметическими средствами и залито правильно выставленным освещением, знаменитость еще может ввести в заблуждение зрителей. Однако, когда отсутствуют все эти косметические манипуляции и уловки, исполнительница выглядит не наилучшим образом для дамы ее лет.