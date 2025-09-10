Рубрики
Путинистка Лариса Долина, которая, по данным СМИ, около года назад якобы организовала аферу с жильем, чтобы таким образом вывести свои капиталы из России и покинуть страну, обнаружила, что имеет скрытые связи в Украине.
Лариса Долина (фото из открытых источников)
Об этом она рассказала в интервью российскому пропагандистскому телеканалу НТВ.
По словам Долиной, несмотря на нападение террористической России на Украину, у нее осталось две приятельницы, с которыми она поддерживает общение.
Артистка также заявила, что удивляется позиции других своих друзей. По ее словам, те уже третий год находятся под постоянными обстрелами армии страны-агрессорки, однако не желают иметь с ней никаких контактов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица из Одессы, поддерживающая режим Кремля , напугала видом без макияжа. Говорят, что внешность на самом деле, как зеркало передает внутреннюю сущность человека, исходя из этого в душе исполнительницы, являющейся поклонницей Путина Ларисы Долиной имеющиеся немалые личные проблемы.Певица, которой уже исполнилось 67 лет, отчаянно делает вид, что она остается молодой, как душой, так и внешностью — надевает молодежную одежду, поет в дуэте с новыми звездами. Когда Долина выходит на сцену, ее лицо оштукатурено косметическими средствами и залито правильно выставленным освещением, знаменитость еще может ввести в заблуждение зрителей. Однако, когда отсутствуют все эти косметические манипуляции и уловки, исполнительница выглядит не наилучшим образом для дамы ее лет.