Певица из Украины, которая приняла сторону Кремля, изменила свою позицию
Певица из Украины, которая приняла сторону Кремля, изменила свою позицию

Лолита сделала новое признание

3 сентября 2025, 00:15 comments1173
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Лолита Милявская, родившаяся в Украине, но проживающая в России и поддерживающая агрессию против своей родины, заявила, что ей нравится украинский язык.

Певица Лолита (фото из открытых источников)

В эфире российского телевидения артистка спела песню "Все минет" и подчеркнула, что украинская для нее близка.

"Мы выросли в Украине, поэтому язык фактически для нас родной. Она очень мелодичная, ее всегда сравнивали с итальянским. Я говорю о настоящем украинском языке, а не о суржике. Настоящая – это Леся Украинка", – сказала Лолита.

Недавно певица разрыдалась на сцене в Казани во время фестиваля "Новая волна". Исполняя песню о Фаине Раневской, она не сдержала эмоций после слов "похороните меня за плинтусом".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии . Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке.

Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 копейки (примерно 7156 грн — ред.). Спасибо Москве за надбавку", — отметила певица.

Но при этом, если воспринимать за правду слова звезды, ей таких денег не хватает для обычного образа жизни. Поэтому певица активно тратит деньги, которые она отложила, гастролируя с концертами за все эти годы.



