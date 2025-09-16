Певица из Украины опозорилась ответом о самоубийстве бывшего мужа

Певица Анна Седокова, несколько месяцев назад вновь появившаяся в информационном пространстве после трагедии — самоубийства ее третьего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сделала странное заявление.

Анна Седокова с покойным мужчиной (фото из открытых источников)

Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы, в частности, телеграмм-канал "Звездач".

Седокова выразила недовольство работой журналистов, которые, по ее словам, задают "кровожадные" вопросы, связанные с обстоятельствами смерти Тиммы.

"Две девушки достают телефоны и начинают меня снимать, и говорят: "Здравствуйте, прокомментируйте — на вас заведено уголовное дело". Я в таком шоке была. Они задают очень кровожадные вопросы. Я останавливаюсь и говорю: "Пожалуйста, давайте оставим это в покое. Уже давно нужно оставить его имя. Пусть он спокойно живет, пусть он спокойно где-то там на небесах существует. Зачем вы такое делаете? Зачем вы причиняете такую боль?"", — сказала артистка.

В ее словах особенно удивил "совет" покойному Янису Тимми — "жить", несмотря на то, что баскетболиста уже нет в живых.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что самоубийство Яниса Тиммы после развода с Седаковой начала расследовать полиция. Латвийская полиция начала расследование обстоятельств смерти баскетболиста Яниса Тиммы, произошедшей месяц назад. Семья спортсмена выразила сомнения в том, было ли самоубийство намеренным.

Сестра Яниса, Лелде Жандецка, подтвердила в социальных сетях, что продолжается расследование, и рассказала о деталях, связанных с бывшей женой спортсмена, певицей Анной Седоковой. Друзья Яниса считают, что брак с Седоковой мог быть мотивирован финансовыми интересами и после начала финансовых проблем баскетболиста певица подала на развод. Расследование продолжается и обстоятельства трагедии остаются невыясненными.



