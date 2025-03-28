Певица из Украины поддержала турецкие сериалы в РФ: Лолита назвала безумную причину

Известная российская певица Лолита Милявская, поддерживающая политику Кремля и вторжение в Украину, высказала свое мнение по поводу возможного ограничения показа турецких сериалов в России. Артистка заявила, что не поддерживает запрет и объяснила свою позицию.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

В марте этого года глава организации "Ветераны России" Ильдар Резяпов призвал принять меры по турецким сериалам. По его мнению, они оказывают негативное влияние на институт семьи и демографическую ситуацию в стране. С соответствующей инициативой он обратился в российские государственные органы, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Лолита Милявская прокомментировала возможный запрет в своем Instagram и выступила против ограничений. Она считает, что россиянки не должны упускать возможность смотреть на актеров из Турции. Более того, по ее словам, такие сериалы способствуют росту рождаемости, поскольку женщины могут фантазировать о турецких актерах во время интимной близости с мужчинами.

В то же время певица признала, что сама не поклонница этого жанра. Однако в случае ограничений она рассматривает вариант перехода на продукцию китайских или монгольских кинематографистов.

"Хочу обратиться к законодателям: пожалуйста, не запрещайте турецкие сериалы, они, наоборот, повышают рождаемость. Когда у тебя страшный мужчина, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь, что с тобой занимается сексом мужчина из турецкого сериала." И сразу народу. – заявила певица.

В прошлом году Лолита оказалась в центре скандала из-за участия в вечеринке блоггерши Насти Ивлеевой. Видео с ее выступлением в откровенном костюме вызвало негодование среди общественности. После этого ее концерты начали массово отменять, а приглашения на телешоу прекратились.

После начала полномасштабной войны Лолита поддержала политику Кремля и высказалась в поддержку вторжения. Она неоднократно повторяла тезисы российской пропаганды и заявляла о якобы наличии "бандеровцев" в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии . Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке.

Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии.