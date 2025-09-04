Певица из Украины, поддержавшая вторжение РФ, сделала признание о неизлечимой болезни

Бывшая украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая после начала полномасштабной войны фактически изменила Украине, рассказала о неизлечимой болезни.

Регина Тодоренко (фото из открытых источников)

На своей странице в Telegram она сообщила, что у нее был обнаружен диабет 2-го типа. По словам Тодоренко, о рисках заболевания стало известно после того, как ей подарили специальный генетический тест.

Телеведущая поделилась и некоторыми результатами анализа. "Теперь я поняла, почему мне не хочется того самого бокала вина и выкурить сигаретку. Знаю, почему я чувствую себя плохо от кофе на коровьем молоке. Мой кишечник больше не способен усваивать животное молоко, оно тяжело расщепляется", – написала она.

По ее словам, теперь она понимает, почему ей не подходят силовые тренировки и знает, каким видом спорта лучше заниматься.

Напомним, что в 2018 году Тодоренко вышла замуж за российского певца Влада Топалова, открыто поддерживающего войну против Украины. Супруги воспитывают двух сыновей и ждут третьего ребенка.

В СМИ неоднократно появлялась информация о ссорах в семье из-за непростого характера Топалова. Известно, что с 18 лет он употреблял наркотики, от чего страдал несколько лет. Зависимость повлияла на его здоровье, стала причиной конфликтов с отцом и одной из предпосылок распада группы Smash

