Российская певица Анна Asti, родом из Украины, но активно поддерживающая РФ и ее агрессивную политику, оказалась в центре очередного скандала. Непристойное видео с участием певицы стало публичным, что вызвало волну критики даже среди ее поклонников в России.

Анна Asti (фото из открытых источников)

Пропагандистские СМИ сообщают, что после этого инцидента отношения Анны Asti с мужем Станиславом Юркиным заметно ухудшились. Мужчину видели одного на Бали, где он посетил концерт российского артиста Моргенштерна, признанного в РФ "иноагентом". Анна Asti, обычно сопровождающая мужчину на подобных мероприятиях, на этот раз отсутствовала.

Источники, на которые ссылаются российские медиа, отмечают, что у супругов возникли серьезные проблемы в отношениях. Несмотря на это, о разводе пока речь не идет, однако ситуация остается напряженной. Усложняет конфликт тот факт, что Станислав Юркин является не только мужчиной певицы, но и ее директором, что делает их общение неизбежным даже в случае личных противоречий.

"Как утверждает источник, после слива личных снимков в семье артистки напряжены отношения. Пока о разводе речь не идет, но "все очень непросто". Ситуацию обостряет совместная работа: мужчина певицы является ее директором", — написали пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица украинского происхождения Анна Асти оказалась в центре скандального инцидента. В сеть попали ее личные фото в обнаженном виде, а также видео интимного характера, где она занимается сексом с мужчиной. Пользователи предполагают, что партнером артистки на видео не ее официальный муж Станислав, а друг.

Эта ситуация вызвала волну обсуждений, и многие предсказывают, что репутация и карьера популярной исполнительницы в России могут оказаться под угрозой. Асти решила не медлить и выступила с объяснением.

На своей странице в Instagram артистка заявила, что стала жертвой преступных действий. По ее словам, неизвестные сломали ее телефон, похитили личную информацию и в течение полугода шантажировали ее и мужчину, требуя больших сумм денег. Асти призналась, что этот период стал для нее настоящим кошмаром.