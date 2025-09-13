Певица из Украины пожаловалась, что ее в РФ притесняет мужчина-стриптизер

Певица-изменница Наташа Королева призналась, что страдает от замечаний собственного мужа-стриптизера, "офицера-стрингоносца" Тарзана.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

По сообщениям российских СМИ, старому танцору не нравится вес Королевой, которая давно предала Украину и открыто поддерживает диктатора Путина.

Сама путинистка отметила, что хотела бы похудеть на пять килограммов, однако ее любовь к вкусной еде мешает планам:

„Я? На диете? Мужчина не гоняет, но ненавязчиво говорит – пора", – поделилась она с журналистами.

Известно, что эта пара российских артистов-путинистов регулярно удивляет публику безвкусицей и клоунским поведением. Они появляются в бессмысленных костюмах, кривляются, делают бессмысленные заявления и устраивают шоу, развлекая россиян своей буффонадой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины в России оказалась по уши в долгах. Российская певица Наташа Королева, уроженка Киева, которая продолжает молчать о войне и выступать в России, накопила долг за коммунальные услуги на сумму около 2 тысяч долларов.

По данным российских СМИ, Королева владеет несколькими квартирами в Москве – на Новом Арбате и Мосфильмовской улице. В частности, на нее зарегистрировано три квартиры в историческом доме на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров.

Однако, как выяснилось, певица не платит коммунальные платежи уже несколько месяцев. Также у нее есть недвижимость в престижном жилом комплексе "Воробьевые горы" в районе Раменки – квартира и нежилое помещение площадью почти 155 квадратных метров. При этом Королева не проживает ни в одной из этих квартир, а проживает в собственном доме в селе Крекшино в Новой Москве.

