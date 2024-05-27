Певица из Украины в Эмиратах оторвалась с бывшими участницами из ВиаГры (ФОТО)

Исполнительница и блоггер Санта Димопулос заявила о своей антивоенной позиции и порой даже не забывает о благотворительности для пользы своей страны. Но с друзьями из страны-оккупантки она не порвала связи, а блог продолжает вести на русском языке.

Санта Димопулос (фото из открытых источников)

Еще эта певица поддерживает связи со своими товарищами по группе ВиаГра — украинкой Ольгой Романовской и россиянкой Татьяной Котовой. Именно с этими коллегами Димопулос праздновала свое 37-летие в ОАЭ.

Об этом певица сообщила в своем блоге в Instagram – обнародовала фото с Романовской и Котовой в зале ресторана, сопроводив его подписью "Мои девочки". "Девушки" Димопулос, как одна, хранят молчание о войне в нашей стране.

При этом Ольга Романовская долго жила в РФ, и сначала даже выходила на протесты против кремлевской агрессии, но патриотизм закончился, как девушку задержали во время одного из митингов. Бывшая участница ВиаГры уехала из России в ОАЭ и сейчас не упоминает эту тему. Татьяна Котова полностью игнорирует преступления, которые РФ продолжает совершать в Украине уже более двух лет. Она теперь живет за границей, и все другие проблемы ее не переживают.

Под фотографией экс-участниц группы можно увидеть только положительные комментарии – все негативные реплики Санта не оставляет.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что опухшая певица из Украины вышла на связь после попадания в больницу. Бывшая украинка, а теперь российская артистка Наташа Королева, родившаяся в Киеве, однако проживающая в стране-агрессорке РФ, показалась после информации о критическом состоянии здоровья звезды.