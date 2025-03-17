Певица из Украины в России оказалась по уши в долгах: что произошло с ее заработками

Российская певица Наташа Королева, уроженка Киева, которая продолжает молчать о войне и выступать в России, накопила долг за коммунальные услуги на сумму около 2 тысяч долларов.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

По данным российских СМИ, Королева владеет несколькими квартирами в Москве – на Новом Арбате и Мосфильмовской улице.

В частности, на нее зарегистрировано три квартиры в историческом доме на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров.

Однако, как выяснилось, певица не платит коммунальные платежи уже несколько месяцев. Также у нее есть недвижимость в престижном жилом комплексе "Воробьевые горы" в районе Раменки – квартира и нежилое помещение площадью почти 155 квадратных метров.

При этом Королева не проживает ни в одной из этих квартир, а проживает в собственном доме в селе Крекшино в Новой Москве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины начала мыть пол в Кремле . Российская певица Наташа Королева, родом из Киева, продолжает выступать в России и умалчивает о войне в Украине. На одном из ее концертов в Кремле по случаю Международного женского дня она стала свидетелем того, как юмористка Елена Воробей начала мыть сцену на коленях.

"С этого я начинала: таковы были мои первые шаги в шоу-бизнесе", — отметила Воробей, а Королева поддержала ее, вытирая пол своим платьем.



"Сцену я еще в Кремле не мила", — сказала она, комментируя свое участие в выступлении.

Кроме того, в одном из номеров Королева предстала перед публикой в спортивном костюме с надписью СССР. В ходе выступления она выразила надежду, что "в мире не будет никаких конфликтов" и что "нам принадлежат положительные изменения".

