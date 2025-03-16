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Певица из Украины вышла замуж за российского путиниста (ФОТО)

Мари Краймбрери продолжает развлекать россиян за кровавые рубли, когда часть ее родственников до сих пор живет в Украине под обстрелами

16 марта 2025, 22:55
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Лиля Воробьева

Мари Краймбрери, во время войны отвернувшаяся от Украины, вышла замуж за российского шоумена Давида Манукяна, известного как Dava. Об этом сообщило издание "Главком" со ссылкой на заявление самой певицы в социальных сетях.

Певица из Украины вышла замуж за российского путиниста (ФОТО)

Мари Краймбрери и Давид Манукян (фото из открытых источников)

Артистка, родившаяся в Кривом Роге и умалчивающая военные преступления России, официально вышла замуж за россиянина в Москве. По данным пропагандистских СМИ, свадьба пара состоялась еще в начале февраля, однако они решили объявить об этом только 16 марта.

Певица из Украины вышла замуж за российского путиниста (ФОТО) - фото 2

На обнародованных кадрах певица предстала в свадебном платье, что подчеркивает ее беременность. Давид Манукян, будущий отец ребенка, появился на церемонии в классическом костюме с галстуком. Пара продемонстрировала обручальные кольца и поделилась эмоциями от этого события.

"В свои 32 я нахожусь в статусе любящего мужчины и будущего отца. В свои 32 я абсолютно счастливый человек", – заявил Манукян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советница Лорак тайно вышла замуж за африканского шамана. Украинская певица, предавшая Родину и живущая в России, Ани Лорак объявила о своей тайной женитьбе. Ее избранником стал Исаак Вижраку – испанский "духовный наставник", сообщают пропагандистские медиа.

По их информации, свадьба состоялась в два этапа: официальная роспись прошла на испанском острове Майорка, а торжественную церемонию пара организовала 14 февраля на Мальдивах.
Впрочем, на церемонии все же присутствовали некоторые близкие – брат Лорак и дочь Исаака. В то же время, 13-летняя дочь певицы София не приехала на свадьбу матери, что объяснили ее обучением в школе. Известно, что избранник Лорак – испанец, позиционирующий себя как "африканский шаман" и занимающийся йогой и массирующими практиками. Известно, что у него двое детей от предыдущих отношений.



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