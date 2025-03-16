Мари Краймбрери, во время войны отвернувшаяся от Украины, вышла замуж за российского шоумена Давида Манукяна, известного как Dava. Об этом сообщило издание "Главком" со ссылкой на заявление самой певицы в социальных сетях.

Мари Краймбрери и Давид Манукян (фото из открытых источников)

Артистка, родившаяся в Кривом Роге и умалчивающая военные преступления России, официально вышла замуж за россиянина в Москве. По данным пропагандистских СМИ, свадьба пара состоялась еще в начале февраля, однако они решили объявить об этом только 16 марта.

На обнародованных кадрах певица предстала в свадебном платье, что подчеркивает ее беременность. Давид Манукян, будущий отец ребенка, появился на церемонии в классическом костюме с галстуком. Пара продемонстрировала обручальные кольца и поделилась эмоциями от этого события.

"В свои 32 я нахожусь в статусе любящего мужчины и будущего отца. В свои 32 я абсолютно счастливый человек", – заявил Манукян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советница Лорак тайно вышла замуж за африканского шамана. Украинская певица, предавшая Родину и живущая в России, Ани Лорак объявила о своей тайной женитьбе. Ее избранником стал Исаак Вижраку – испанский "духовный наставник", сообщают пропагандистские медиа.

По их информации, свадьба состоялась в два этапа: официальная роспись прошла на испанском острове Майорка, а торжественную церемонию пара организовала 14 февраля на Мальдивах.

Впрочем, на церемонии все же присутствовали некоторые близкие – брат Лорак и дочь Исаака. В то же время, 13-летняя дочь певицы София не приехала на свадьбу матери, что объяснили ее обучением в школе. Известно, что избранник Лорак – испанец, позиционирующий себя как "африканский шаман" и занимающийся йогой и массирующими практиками. Известно, что у него двое детей от предыдущих отношений.