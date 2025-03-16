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Лиля Воробьева
Мари Краймбрери, во время войны отвернувшаяся от Украины, вышла замуж за российского шоумена Давида Манукяна, известного как Dava. Об этом сообщило издание "Главком" со ссылкой на заявление самой певицы в социальных сетях.
Мари Краймбрери и Давид Манукян (фото из открытых источников)
Артистка, родившаяся в Кривом Роге и умалчивающая военные преступления России, официально вышла замуж за россиянина в Москве. По данным пропагандистских СМИ, свадьба пара состоялась еще в начале февраля, однако они решили объявить об этом только 16 марта.
На обнародованных кадрах певица предстала в свадебном платье, что подчеркивает ее беременность. Давид Манукян, будущий отец ребенка, появился на церемонии в классическом костюме с галстуком. Пара продемонстрировала обручальные кольца и поделилась эмоциями от этого события.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советница Лорак тайно вышла замуж за африканского шамана. Украинская певица, предавшая Родину и живущая в России, Ани Лорак объявила о своей тайной женитьбе. Ее избранником стал Исаак Вижраку – испанский "духовный наставник", сообщают пропагандистские медиа.По их информации, свадьба состоялась в два этапа: официальная роспись прошла на испанском острове Майорка, а торжественную церемонию пара организовала 14 февраля на Мальдивах.
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