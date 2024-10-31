Певица из Украины жестоко опозорилась на всю РФ

Российская певица Наташа Королева, уроженка Киева, которая сейчас проживает в России и публично поддерживает политику Кремля, появилась в смелом платье с глубоким вырезом.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях Королева поделилась соответствующим фото, которое вызвало неоднозначную реакцию, а также добавила к нему привлекшую дополнительное внимание подпись.

На снимке певица позировала в платье с принтом и глубоким декольте за кулисами одного из российских шоу.

"В этом образе чувствую себя Людмилой Гурченко... В голову еще приходит Шапокляк, мадам Куку, Дита фон Тиз", — отметила она, ссылаясь на известных персонажей.

Но пользователи захейтили образ Королевой и написали много комментариев с критикой:

"Что за вкус в одежде, где стиль? Живёт в цыганском лагере?";

"Как надоели эти люди";

"Зачем постельное белье на себя наклеило";

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер Сергей Дворцов сообщил, что известные артисты Наташа Королева и Сергей Глушко (известный как Тарзан), поддерживающие войну России против Украины, находятся на грани развода . Об этом пишут российские СМИ, отмечая, что продюсер предполагает их разрыв до конца 2024 года.

Ранее в отношениях пары уже были конфликты из-за супружеских измен Глушко, ранее работавшего стриптизером. Пока он увлекся живописью и часто рисует обнаженных женщин, которые ему позируют. Это уже вызвало подозрения среди поклонников, которые предполагают, что Глушко может снова предать Королевой. Наташа Королева и Сергей Глушко известны своей публичной поддержкой политики Кремля и российскому вторжению в Украину.

