Певица, поддержавшая войну РФ, в слезах призналась, кто просил ее не изменять Украине

Самый родной человек путинистки Повалий просил ее изменить свой выбор.

11 сентября 2025, 00:45
  Изменница Украины Таисия Повалий поделилась семейной тайной о том, кто в первые дни полномасштабной агрессии РФ просил ее поддержать родину и стать на сторону правды. Об этом артистка со слезами на глазах рассказала в российских СМИ.

Певица, поддержавшая войну РФ, в слезах призналась, кто просил ее не изменять Украине

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Оказалось, что убедить певицу пытался ее единственный сын. В это время он находился рядом с матерью в Москве и планировал вместе с ней вылетать в Киев. По словам Повалий, Денис умолял ее не доверять российской пропаганде и стать на сторону украинцев, однако она проигнорировала его просьбу. Свое решение артистка объяснила страхом, что в Украине ее якобы ждала тюрьма.

"В Киеве меня ждала бы очень сложная жизнь, и я могла бы оказаться в тюрьме. Сын Денис тогда говорил мне, что я должна была высказаться за Украину, как все тогда. Мы тогда были в Москве. Мне казалось, что я одна была против. Я говорила: "Ты знаешь мои принципы, и я никогда не подалась.

Предательница добавила, что, несмотря на различия во взглядах, она "любит сына", но считает его "обработанным" пропагандой. В то же время Повалий утверждает, что позволяет Денису иметь свою позицию, хотя надеется, что он ее изменит.

"Знаю, что он прозреет. Его обработали. Я с ним эту тему не обсуждала. Не хочу погружаться. Молюсь за него. Он болеет за Украину, живет в Испании. Он занимается музыкой: пишет и делает аранжировку, поет. Очень добрый. Но на него оказывают негативное влияние мои враги", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Повалий пошла на выборы Путина и показала свой паспорт. Бывшая украинская певица Таисия Повалий, теперь имеющая большое гражданство, показалась с документом государства-агрессорки.

В частности, предательница, одобряющая действия хозяина Кремля, и дальше выступает перед захватчиками, не осуждая при этом, войну РФ против Украины, появилась на избирательном участке в российской столице. На фотографии Повалий с улыбкой на лице стоит на фоне баннера с надписью о президентских выборах в России.

Бывшая украинка подписала фото, выбрав стандартные пропагандистские фразы и сказала, что отдает свой голос на президентских выборах за "счастливое будущее".



Источник: https://t.me/tvrussia1/51805
