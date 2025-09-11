Рубрики
Лиля Воробьева
Изменница Украины Таисия Повалий поделилась семейной тайной о том, кто в первые дни полномасштабной агрессии РФ просил ее поддержать родину и стать на сторону правды. Об этом артистка со слезами на глазах рассказала в российских СМИ.
Таисия Повалий (фото из открытых источников)
Оказалось, что убедить певицу пытался ее единственный сын. В это время он находился рядом с матерью в Москве и планировал вместе с ней вылетать в Киев. По словам Повалий, Денис умолял ее не доверять российской пропаганде и стать на сторону украинцев, однако она проигнорировала его просьбу. Свое решение артистка объяснила страхом, что в Украине ее якобы ждала тюрьма.
Предательница добавила, что, несмотря на различия во взглядах, она "любит сына", но считает его "обработанным" пропагандой. В то же время Повалий утверждает, что позволяет Денису иметь свою позицию, хотя надеется, что он ее изменит.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Повалий пошла на выборы Путина и показала свой паспорт. Бывшая украинская певица Таисия Повалий, теперь имеющая большое гражданство, показалась с документом государства-агрессорки.В частности, предательница, одобряющая действия хозяина Кремля, и дальше выступает перед захватчиками, не осуждая при этом, войну РФ против Украины, появилась на избирательном участке в российской столице. На фотографии Повалий с улыбкой на лице стоит на фоне баннера с надписью о президентских выборах в России.
Бывшая украинка подписала фото, выбрав стандартные пропагандистские фразы и сказала, что отдает свой голос на президентских выборах за "счастливое будущее".