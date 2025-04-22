Певицу из Украины, развлекающую россиян, опустили во время эфира шоу в РФ

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Лиля Воробьева
Российский музыкальный критик Сергей Соседов, у которого нет ни вокальных, ни авторских талантов, но умел угождать украинским звездам, публично унизил свою коллегу Наташу Королеву — как по позиции, так и по творческим способностям.
Наташа Королева (фото из открытых источников)
Во время одного из эфиров на российском телевидении Соседов вступил в спор с Королевой, прокомментировав его интеллектуальный уровень. По сообщениям российских СМИ, критик также не смог простить артистке ее эмоциональные выражения в его адрес.
"Ну, там Наташа наговорила всякой чепухи, бывает, что всякого можно наговорить, порой, лишнего", – заявил Соседов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская знаменитость с украинскими корнями Наташа Королева попала в инцидент с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая уже более двух лет поддерживает полномасштабную войну РФ в Украине.
Звезды во время эфира одного из шоу поссорились. Ибо Кудрявцева называет поведение Королевой лицемерным. В частности, Королева отметила, что ей понравился один из номеров на шоу "ВИА Суперстар!", однако Кудрявцева об этом высказалась по-другому.
Кудрявцева, при этом, сказала, что не будет обманывать и говорить правду относительно выступлений участников. Далее она винит свою коллегу в "облизывании".
Наташа Королева не промолчала и отреагировала на этот выпад со стороны телеведущей.
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