Певицу из Украины, развлекающую россиян, опустили во время эфира шоу в РФ

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, у которого нет ни вокальных, ни авторских талантов, но умел угождать украинским звездам, публично унизил свою коллегу Наташу Королеву — как по позиции, так и по творческим способностям.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Во время одного из эфиров на российском телевидении Соседов вступил в спор с Королевой, прокомментировав его интеллектуальный уровень. По сообщениям российских СМИ, критик также не смог простить артистке ее эмоциональные выражения в его адрес.

"Ну, там Наташа наговорила всякой чепухи, бывает, что всякого можно наговорить, порой, лишнего", – заявил Соседов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская знаменитость с украинскими корнями Наташа Королева попала в инцидент с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая уже более двух лет поддерживает полномасштабную войну РФ в Украине.

Звезды во время эфира одного из шоу поссорились. Ибо Кудрявцева называет поведение Королевой лицемерным. В частности, Королева отметила, что ей понравился один из номеров на шоу "ВИА Суперстар!", однако Кудрявцева об этом высказалась по-другому.

"Да, всегда можно найти какие-то шероховатости, но общее впечатление для меня было приятным. Все очень даже получилось", — сообщила Наташа Королева.

Кудрявцева, при этом, сказала, что не будет обманывать и говорить правду относительно выступлений участников. Далее она винит свою коллегу в "облизывании".

"Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать", — отметила путинистка.

Наташа Королева не промолчала и отреагировала на этот выпад со стороны телеведущей.

"То есть я лгу? Это мое субъективное мнение. Я сейчас брошу в эту женщину что-то", — сказала певица и бросила в Кудрявцеву поролоновую насадку от микрофона.





