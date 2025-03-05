В Москве скончался украинский композитор Адриан Корчинский. К моменту смерти ему было 65 лет. Сердце пианиста остановилось на ужине в его квартире, о чем сообщают российские пропагандистские СМИ.

Адриан Корчинский (фото из открытых источников)

Корчинский был известен сотрудничеством с артистами, поддерживающими политику Кремля, среди которых Иосиф Кобзон, Лариса Долина и Ирина Аллегрова. Он стал автором музыки для этих русских исполнителей. Точная дата его смерти неизвестна, но сообщается, что он умер во время ужина с женой, когда внезапно потерял сознание. Врачи, прибывшие в его квартиру, констатировали смерть.

Медики установили, что причиной смерти стала гипертония – заболевание, приводящее к резкому повышению давления в артериях.

Корчинский родом из Львова. Он начал получать музыкальное образование в Украине, но в 1977 году переехал в Россию. Там он обучался в Центральной музыкальной школе при столичной гос консерватории имени П. И. Чайковского и позже окончил Московскую консерваторию.

Творческий путь пианиста начался в России, где он писал музыку для опер, саундтреки к фильмам и создавал сонаты. В 1982 году был награжден премией ЮНЕСКО за Партиту для струнных, ударных и органа.

Корчинский также приобрел популярность среди российских артистов, таких как Долина, Аллегрова, Кобзон, Николай Караченцов, Елена Степанова, Бисер Киров, Ирина Понаровская и Дмитрий Харатьян. В 1997 году он также занимался музыкальным оформлением для российского канала НТВ

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер известный российский актер, боровшийся с тяжелой болезнью . В возрасте 66 лет в России скончался известный актер, звезда сериала "Склифосовский" Валерий Зинов.

По информации пропагандистского издания Стархит, в последние годы жизни актер боролся с онкологией. Несмотря на сложный диагноз и плохое самочувствие, Зинов не прекращал свою карьеру и продолжал сниматься в кино до последних дней. Одной из последних его работ стала роль судьи в картине "А у нас во дворе-3".