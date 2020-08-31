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Племянница Джулии Робертс беременна: появились первые фото

Эмма Роберт долгое время скрывала свое положение

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская красотка, звезда фильмов "Нерв" и "Мы-Миллеры" Эмма Робертс наконец-то подтвердила слухи о своей беременности, которые СМИ распустили еще два месяца назад. Знаменитость перестала скрывать свое положение и опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых виден ее округлившийся животик.

Племянница Джулии Робертс всегда старалась скрыть свою личную жизнь от общественности, поэтому не удивительно, что она долгое время держала свою беременность в секрете. И лишь сегодня решила раскрыть все карты. Эмма опубликовала снимки, на которых позирует вместе со своим возлюбленным Гарретом Хедлундом, с которым встречается больше года. Они вместе сидят на диванчике, держась за руки.

Племянница Джулии Робертс беременна: появились первые фото

Эмма Робертс

Звезда "Нерва" подписала свой пост так: "Я и двое моих любимых ребят", намекнув на то, что ожидает появление мальчика.

К слову, всего за три часа пост знаменитости собрал более миллиона лайков и множество комментариев. Поклонники и звездные коллеги поздравляют актрису с таким радостным событием.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой.


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