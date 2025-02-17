Племянника российского стилиста ликвидировали на войне в Украине

Известный российский стилист Сергей Зверев, поддерживающий политику Кремля, рассказал о гибели своего племянника на войне в Украине.

Сергей Зверев (фото из открытых источников)

Зверев отметил, что пока не знает подробностей смерти своего родственника. Он не уточнил, сколько лет было умершему.

"Пол часа назад написала сестра, что Андрюши больше нет. Мы до сих пор не знаем, как это произошло", – сказал Зверев российским СМИ.

Поклонник Путина добавил, что Андрей якобы боролся "с мировым злом", хотя на самом деле он пришел на территорию Украины и уничтожал все украинское.

"Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его", – цинично отметил Сергей.

К тому же в 2022 году Зверев заявлял, что готов отправиться на войну в Украине, однако его слова не перешли в конкретные действия. Путинист рассказывал, что "защищать" страну-агрессорку имеет каждый россиянин.

"Что значит готов, не готов? Есть такое понятие – "надо". Вот существуют права – но не надо забывать, что есть и обязанности. Задуматься должен каждый, родина у нас одна", – сказал Зверев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине ликвидировали известного российского пропагандиста . "Военкор" из РФ Борис Максудов, раненный на временно оккупированной территории Запорожского региона, умер. Сообщения об этом подтверждают издание РФ.

В частности, о смерти пропагандиста журналиста проинформировал пропагандист из РФ Владимир Соловьев. Отмечается, что он был ранен после ударов БПЛА. При этом в российском оборонном ведомстве сообщали, что 22 ноября были нанесены удары осколочными боеприпасами с беспилотного летательного аппарата по находившимся на территории Запорожской области российским журналистам. Чиновники отмечали, что Максудова эвакуировали в медицинское учреждение и его жизни ничто не угрожает.

