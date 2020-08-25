По совету Кардашьян: 39-летняя Пэрис Хилтон заморозила свои яйцеклетки

Известная тусовщица Пэрис Хилтон серьезно задумалась о материнстве и семейной жизни, поэтому заморозила свои яйцеклетки. Такую информацию предоставило издание The Sunday Times.

Инсайдер сообщает, что на такой поступок светскую львицу надоумила ее подруга Ким Кардашьян, которая также прибегала к такому способу и использовала свои клетки для рождения троих детей.

Пэрис Хилтон

Хилтон призналась, что Ким познакомила ее со своим врачом, который окончательно убедил ее заморозить свои яйцеклетки, чтобы не переживать и не ловить себя постоянно на мысли: "Мне срочно пора замуж".

39-летняя Пэрис уверена, что каждая женщина должна последовать ее примеру. Еще светская львица рассказала, что в будущем мечтает родить дочь, которая стала бы ее маленькой копией.

Известно, что американская звезда была несколько раз помолвлена, но до свадьбы дело ни разу не дошло. Сейчас она встречается с бизнесменом Картером Реумом, которого называет своей второй половинкой и именно с ним планирует создать крепкую семью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Пэрис Хилтон объявила себя родственницей королевы Елизаветы II.

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