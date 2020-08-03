Победитель «Евровидения-2015» и его жена потеряли ребенка

Монс Сельмерлев и его супруга | instagram.com/ciarajzelmerlow

В семье шведского певца, победителя международного конкурса "Евровидение-2015" Монса Сельмерлева произошло несчастье. У его жены Сиеры случился второй выкидыш за этот год. Звездная пара рассказала об этом в социальной сети Instagram.

Актриса Сиера Жансон и ее супруг с нетерпением ждали пополнения в семье, но к сожалению, этого не случилось. На каком именно месяце произошел выкидыш не сообщается, девушка подчеркнула лишь, что во второй раз потеряла малыша на позднем сроке.

Монс Сельмерлев также сделал публикацию в социальной сети. Он написал, что очень любит свою жену и восхищается тем, насколько она сильная и смелая. Победитель "Евровидения-2015" подчеркнул, что благодарен за такую прекрасную семью, которая у него есть сейчас.

К слову, шведский певец и актриса воспитывают двухлетнего сына Альберта.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская певица Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах. Знаменитость призналась, что долгое время не могла стать мамой, поэтому всерьез занялась своим здоровьем и восстановлением организма.

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