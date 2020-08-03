kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.08.2020

BTC/USD

11428.25

ETH/USD

392.75

LTC/USD

59.18

НБУ 03.08.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Победитель «Евровидения-2015» и его жена потеряли ребенка
commentss НОВОСТИ Все новости

Победитель «Евровидения-2015» и его жена потеряли ребенка

Жена певца призналась, что потеряла малыша на позднем сроке беременности

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Победитель «Евровидения-2015» и его жена потеряли ребенка

Монс Сельмерлев и его супруга | instagram.com/ciarajzelmerlow

В семье шведского певца, победителя международного конкурса "Евровидение-2015" Монса Сельмерлева произошло несчастье. У его жены Сиеры случился второй выкидыш за этот год. Звездная пара рассказала об этом в социальной сети Instagram.

Актриса Сиера Жансон и ее супруг с нетерпением ждали пополнения в семье, но к сожалению, этого не случилось. На каком именно месяце произошел выкидыш не сообщается, девушка подчеркнула лишь, что во второй раз потеряла малыша на позднем сроке.

Монс Сельмерлев также сделал публикацию в социальной сети. Он написал, что очень любит свою жену и восхищается тем, насколько она сильная и смелая. Победитель "Евровидения-2015" подчеркнул, что благодарен за такую прекрасную семью, которая у него есть сейчас.

К слову, шведский певец и актриса воспитывают двухлетнего сына Альберта.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская певица Бейонсе впервые рассказала о своих выкидышах. Знаменитость призналась, что долгое время не могла стать мамой, поэтому всерьез занялась своим здоровьем и восстановлением организма.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!