logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.03.2021

BTC/USD

56322.52

ETH/USD

1846.00

LTC/USD

203.71

НБУ 10.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Почему Селена Гомес задумалась о завершении карьеры
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Селена Гомес задумалась о завершении карьеры

Селена сказала, что не хочет всю жизнь посвятить музыке

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская звезда Селена Гомес, которая недавно порадовала поклонников новыми зажигательными хитами, шокировала заявлением о том, что подумывает завершить музыкальную карьеру.

Почему Селена Гомес задумалась о завершении карьеры

Селена Гомес (фото из открытых источников)

28-летняя знаменитость стала звездой нового выпуска журнала Vogue, в котором рассказала о том, что не хочет всю жизнь заниматься музыкой. Певица считает, что не все слушатели воспринимают ее серьезно. И она стала задумываться над тем, в чем смысл ее творчества.

"Сложно продолжать заниматься этим, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю: а в чем смысл? Почему я продолжаю?" – отметила Селена Гомес.

Звезда не стала углубляться и рассказывать, на основании чего она сделала такие выводы, когда она планирует закончить карьеру, и чем планирует заниматься дальше. 

Но такое заявление певицы вызвало у ее поклонников бурю эмоций: "Мы воспринимаем вас ОЧЕНЬ серьезно", "Пожалуйста, никогда не оставляйте музыку", "Мы любим тебя Селена, не можем дождаться твоего нового альбома, пожалуйста, не переставай заниматься музыкой", "Мы любим тебя и ценим", "Оставайся с нами, будь сильной женщиной", — написали фолловеры на ее страничке в Instagram.

К слову, в интервью исполнительница отметила, что самой лучшей своей композицией она считает "Lose You to Love Me", которую она посвятила бывшему бойфренду Джастину Биберу. Но, по ее словам, этот трек понравился далеко не всем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце 2019 года Селена Гомес представила два новых трека и заявила о своем возвращении на сцену после 2-летнего перерыва. Она начала активно работать и в январе 2020 года выпустила новый альбом, который назвала "самым честным" в своей карьере. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vogue.com/article/selena-gomez-cover-april-2021
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ