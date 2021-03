Почему Селена Гомес задумалась о завершении карьеры

Американская звезда Селена Гомес, которая недавно порадовала поклонников новыми зажигательными хитами, шокировала заявлением о том, что подумывает завершить музыкальную карьеру.

Селена Гомес (фото из открытых источников)

28-летняя знаменитость стала звездой нового выпуска журнала Vogue, в котором рассказала о том, что не хочет всю жизнь заниматься музыкой. Певица считает, что не все слушатели воспринимают ее серьезно. И она стала задумываться над тем, в чем смысл ее творчества.

"Сложно продолжать заниматься этим, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю: а в чем смысл? Почему я продолжаю?" – отметила Селена Гомес.

Звезда не стала углубляться и рассказывать, на основании чего она сделала такие выводы, когда она планирует закончить карьеру, и чем планирует заниматься дальше.

Но такое заявление певицы вызвало у ее поклонников бурю эмоций: "Мы воспринимаем вас ОЧЕНЬ серьезно", "Пожалуйста, никогда не оставляйте музыку", "Мы любим тебя Селена, не можем дождаться твоего нового альбома, пожалуйста, не переставай заниматься музыкой", "Мы любим тебя и ценим", "Оставайся с нами, будь сильной женщиной", — написали фолловеры на ее страничке в Instagram.

К слову, в интервью исполнительница отметила, что самой лучшей своей композицией она считает "Lose You to Love Me", которую она посвятила бывшему бойфренду Джастину Биберу. Но, по ее словам, этот трек понравился далеко не всем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце 2019 года Селена Гомес представила два новых трека и заявила о своем возвращении на сцену после 2-летнего перерыва. Она начала активно работать и в январе 2020 года выпустила новый альбом, который назвала "самым честным" в своей карьере.

