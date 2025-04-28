Почти кома: российская блоггерша чуть не пошла на тот свет во время восхождения на Эверест

Россиянка Виктория Боня, получившая популярность благодаря участию в шоу "Дом-2", а также своими многочисленными пластическими операциями, оказалась в тяжелом состоянии во время восхождения на Эверест.

Виктория Боня (фото из открытых источников)

Блогерша решила покорить самую высокую вершину мира, однако не рассчитала свои силы. Она добралась до станции, расположенной на высоте 5000 метров.

Она вышла на связь и сообщила, что ее сатурация составляет 56 и у нее гипоксимическая кома на фоне гипоксии. "Чувствую себя очень плохо. Чуть позже запишу аудио. Пока нет сил даже телефон в руках держать", — написала она в своем Телеграмм-канале.

"Резко стало плохо на третий день. Сатурация 50-55. Вчера через силу ходила на прогулку, чуть-чуть набрала 200 метров. Ноги и руки были ватные. Все тело было слабым. Вечером накрыло так, что пришлось спать с кислородом, чтобы не лежать и не лежать".

Впоследствии она сообщила, что они спустились в медпункт для возобновления на большой высоте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная российская ведущая чуть не умерла от препарата для похудения. Известная телеведущая из РФ Дана Борисова чуть не ушла из жизни. Она потеряла сознание в своем доме в Москве и лежала в таком состоянии до тех пор, пока ее не нашла дочь.

16-летняя девочка вызвала врачей скорой помощи. В больнице ведущую привели в сознание, потом она рассказала, что с ней произошло. В какой-то момент потерпевшая ощутила что-то похожее на тошноту или головокружение, давление и тахикардию. Потом она совсем потеряла сознание.

