Российская певица Анжелика Варум, родом из Украины, но проживающая в РФ, планирует возобновить свою карьеру после некоторой паузы. Она снова будет готовиться выступать для жителей страны-оккупанта, несмотря на свои предварительные заявления и поддержку Украины.

Анжелика Варум (фото из открытых источников)

Согласно информации, предоставленной российскими СМИ, в райдере певицы появились новые условия, гарантирующие ее конфиденциальность. Например, Варум не намерен взаимодействовать с фанатами или организаторами концертов во время своих выступлений.

Продюсер певицы Евгений Фрилянд объяснил такое поведение тем, что Варум боится попасть в ситуацию, где могут быть подняты темы, связанные с Украиной. Он отметил, что ее родина — Львов, который в советское время имел совсем другую атмосферу, и добавил, что ходили слухи, будто она поддерживала украинцев. Потому, по мнению продюсера, ей страшно говорить об этом на публике.

"Она родилась во Львове, но в Советском Союзе это был совсем другой город. О ней ходили слухи, что она поддерживает украинцев. Естественно, ей страшно что-то где-то обсуждать", — сказал продюсер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица уехала из РФ и покинула там мужчину. Российская знаменитость Анжелика Варум, родившаяся во Львове, покинула страну-террористку РФ, начавшую полномасштабную войну в Украине, и уехала жить в Америку. Но ее муж Леонид Агутин остался в России.

Анжелика проживает в апартаментах, которые стоят $2,119 млн. в Лос-Анжелесе, информируют российские СМИ. Дом площадью 300 квадратных метров зарегистрирован на Леонида Агутина. Квартира находится в Голливуде в элитном районе города.

