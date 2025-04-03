Российское сопрано Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, выступит на сцене лондонского Королевского оперного театра.

Нетребко выступит в Британии. Фото из открытых источников

Сообщается, что 53-летняя Нетребко примет участие в постановке "Тоски" Пуччини в сентябре 2025 года, впервые за последние шесть лет вернувшись на сцену лондонского театра.

Новый музыкальный директор Королевского оперного театра Якуб Груша сказал, что пригласил Нетребко в Лондон, потому что "оперный театр должен быть связан с лучшими певцами".

"Она осудила войну. У меня нет причин не воспринимать ее заявление серьезно", – сказал Якуб Груша.

Как известно, Анна Нетребко долгое время живет в Австрии и имеет австрийское гражданство. В прошлом она поддерживала Владимира Путина на президентских выборах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России и Украине необходимо прийти к согласию, поскольку ни одна сторона не получит желаемого, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог. Спецпредставитель заявил, что Дональд Трамп может заняться российскими активами, если не удастся заключить мир. "Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть транспортируемой по всему миру незаконной нефти. 70% российской нефти идет через Балтику. но на самом деле это можно прекратить", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское военное командование решило отказаться от эвакуации своих раненых солдат в Запорожской области, сообщило партизанское движение "Атеш". Агент "Атеш" из числа военнослужащих 70-го полка ВС РФ сообщил, что командование приняло решение отказаться от эвакуации раненых солдат. В движении отметили, что оккупанты в Запорожской области все чаще используют тактику малых групп без применения техники, поэтому в случае ранения никто не выезжает для осуществления эвакуации.