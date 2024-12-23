"Королева драмы", предательница Украины и певица Анна Седокова в очередной раз обманула общественность, соврав о том, что оплатит похороны и транспортировку тела Яниса Тиммы, своего бывшего мужа, покончившего с собой в ее день рождения.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

Однако друг Яниса Тиммы, предприниматель Мартиньш Лаува, заявил порталу Jauns , что Седокова не выполнила своих обещаний, несмотря на публичные заявления. "То, что там написано (в заявлении команды Alikson Team), – явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств", – сказал он.

По словам Лаувы, было собрано 60 тысяч евро. Первая жена баскетболиста Сана Оша поблагодарила Лаува за организацию сбора средств.

Ранее агент Седковой заявила, что певица после трагедии находится в тяжелом состоянии в больнице, где планирует провести еще неделю.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что отец бывшего мужа Седоковой , который убил себя, рассказал о своей эксневестке. Отец бывшего мужа Анны Седоковой — Яниса Тиммы, Райтис Тимма, сообщил, что уже удалось собрать необходимую сумму для транспортировки тела его сына из Москвы в Ригу и организацию похорон.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, семья баскетболиста собрала 45 тысяч евро, необходимых для этих расходов. Райтис отметил, что он не контактировал с Седоковой и вообще не имел с ней отношений.

Впрочем, по имеющейся информации, Анна все же вышла на связь с сестрой своего бывшего мужа, обсуждая вопросы, связанные с погребением. Также стало известно, что похороны Яниса Тиммы пройдут в Риге. Так решила его семья.