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Похудела и превратилась в мумию: появилось шокирующее фото ведущей ведущей из РФ

Регина Дубовицкая редко появляется на публике и имеет больной вид

20 апреля 2025, 23:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Бывшая ведущая популярного в прошлом юмористического шоу в террористической России "Аншлаг" Регина Дубовицкая изменилась до неузнаваемости и, по словам пользователей, все больше напоминает мумию.

Похудела и превратилась в мумию: появилось шокирующее фото ведущей ведущей из РФ

Регина Дубовицкая (фото из открытых источников)

Появившиеся в Интернете недавние фотографии телеведущей вызвали оживленное обсуждение среди ее поклонников. Многие обратили внимание, что она существенно похудела и выглядит истощенной, отмечают кремлевские СМИ.

Фотография была сделана во время собрания ведущих программы – рядом с Дубовицкой можно увидеть других состарившихся юмористов.

Известно, что телеведущая долго не появляется на публике, не имеет активности в социальных сетях и ведет закрытый образ жизни. Этот новый кадр снова вызвал слухи о возможной серьезной болезни Регины Дубовицкой.

Похудела и превратилась в мумию: появилось шокирующее фото ведущей ведущей из РФ - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена российского продюсера испугала внешним видом . Жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекала, Дарья Эрвин, снова привлекла пользователей своим внешним видом. На фоне ее резкого похудения подписчики заметили изменения в виде ушей, которые теперь кажутся более выразительными. В соцсетях начали появляться предположения, что девушка могла прибегнуть к пластической операции, чтобы увеличить уши, о чем сообщает российский ресурс Starhit.

Комментаторы выражали недоумение, почему, имея финансовые возможности, Эрвин не воспользовалась пластической хирургией для коррекции. Она же, реагируя на обсуждение, ответила с сарказмом, спросив, действительно ли люди считают, что она прибегала к операциям не только для смены груди и ягодиц, но теперь и для ушей.



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Источник: https://7days.ru/news/vid-otoshchavshey-dubovitskoy-vzvolnoval-fanatov-serdtse-szhimaetsya.htm
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