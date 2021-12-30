Получила 50 процентов ожогов тела: новые подробности о состоянии здоровья звезды 90-х

Популярная исполнительница из 90-х Марина Хлебникова, ставшая жертвой пожара в собственной квартире в российской столице, после нескольких операций собирается домой. Об этом 30 декабря сообщает Telegram-канал Baza.

Марина Хлебникова (фото из открытых источников)

Как говорят российские медики, 56-летняя поп-звезда встретит Новый год со своими родными.

Телеведущая стала жертвой пожара, возникшего 18 ноября в ее доме. Ее отвезли в известное медицинское учреждение – институт Склифосовского, прямо в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Артистка получила серьезные ожоги и отравилась от продуктов горения. В горящем доме также в тот опасный момент присутствовали родители певицы и 22-летняя дочь Доминика.

Медики спасли любимую исполнительницу, в декабре ее состояние начало стабилизироваться и перевели в больничную палату одного из отделений.

Пластические хирурги совершили исполнительнице несколько операций, в том числе, и пластических.

По информации медиа, певица восстанавливается успешно, об этом говорят врачи, она ходит по палате и очень ждет, когда ее выпишут. Автор известного хита о чашке кофе покинет больничную палату и будет праздновать встречу Нового года со своими родными.

По информации другого медиа "СтарХит", в окружении исполнительницы, отвечая на запросы журналистов, сказали, что данными о ее выходе из больницы не располагают.

Российские медиа сообщали, что у Марины Хлебниковой были установлены ожоги 50 процентов тела. Но, российская исполнительница не так давно вышла на связь со своими фанами, благодарила их за проявленную поддержку и неравнодушие. Она опровергла все сплетни о своем самочувствии и заявила, что у нее "все будет хорошо".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у дома украинская певица лечилась в США от рака .

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