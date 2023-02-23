Попавшая в оккупацию актриса "Дизель Шоу" пошла работать на россиян

Артистка из юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Грицук, более двух недель пережившая оккупацию, находясь недалеку от Киева, согласилась работать на представителей РФ. Об этом артистка написала в социальных сетях, обнародовав кадры во время съемки шоу.

Марина Грицук (фото из открытых источников)

Сейчас она работает ведущей утренней развлекательной программы, которая выходит на российском телеканале на территории Беларуси. Грицук является работником "ТНТ International", являющейся международной версией российского канала "ТНТ".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!





Важно, что Марина Грицук – артистка из Беларуси, задействованная в украинской версии "Дизель Шоу". Полномасштабное военное вторжение РФ застало Марину в Киевской области. Как рассказал руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, артистка была 17 дней на временно оккупированной территории, где находилась без связи и ни с кем не имела коммуникаций. С Киевской области Грицук вывозили танком в Беларусь, о чем договаривался ее муж, тоже белорус.

При этом артистка никогда не давала своего комментария по поводу войны в Украине, которую агрессивно начала страна-агрессорка РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что укранская певица изменила Украине и выпустила песню, где поддержала оккупантов. Исполнительница из Украины Яна Соломко, родом из Полтавы, приняла решение поступить, как ее бывшая коллега из группы "Real O" Регина Тодоренко и предала свою страну. Звезда записала новую песню "ННН", которую посвятила захватчикам. Но певица ограничила возможность прокомментировать ее сообщение о премьере в социальных сетях. С начала военного вторжения РФ Яна Соломко выбрала предательскую позицию и уехала в Россию. Там исполнительница часто дает концерты кафирам и открыто одобряет захватническую кремлевскую политику.