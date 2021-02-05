Роналду 36: интересные факты из жизни футболиста, которые удивят

Язык
Coinspot 05.02.2021
BTC/USD
37971.28
ETH/USD
1739.90
LTC/USD
154.00
НБУ 05.02.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Сегодня один из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду празднует 36-летие. Звездный форвард входит в число наиболее успешных, влиятельных и состоятельных людей планеты. Мир наслышан о его футбольных достижениях, однако есть факты из жизни Роналду, которые могут удивить даже бывалых фанатов футбола.
Криштиану Роналду - фото из открытых источников
Фамилия спортсмена не Роналду
Мало кто знает, но полное имя портуальского футболиста Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру, где Роналду — не фамилия, а второе имя. Спортсмен получил его в честь президента Рональда Рейгана, поклонником которого был отец футболиста.
Детство в нищете
Семья Криштиану жила очень бедно: мать работала поваром, а отец садовником. Более того, футболист был четвертым ребенком в семье и детям приходилось делить одну комнату на всех.
Попрошайничество в McDonald's
В возрасте 11 лет спортсмен жил в футбольном интернате и видел родных всего лишь раз в три месяца. Иногда ему с товарищами не хватало еды и парням приходилось искать любые способы, чтобы утолить голод. Именно тогда Роналду просил еду у работников фаст-фуда, а когда разбогател искал своих "спасателей", чтобы поблагодарить.
Роналду исключили из школы
Португальский футболист не смог закончить учебное заведения. В 14 лет его выгнали из школы за то, что он бросил стулом в преподавателя, признавшись, что тот его не уважает. В школу Криштиану так и не вернулся, вплотную занявшись спортом.
Операция на сердце
В 15 лет футболисту провели операцию на сердце по причине выявленного заболевания — тахикардии. Карьера легендарного футболиста могла закончиться, так и не начавшись. К счастью, операцию прошла успешно, и Роналду вернулся к спорту уже через несколько дней.
Табу на татуировки
На теле футболиста нет ни единого тату, а все дело в том, что Роналду является активным донором крови. Однажды он даже стал лицом организации Красного Креста, приняв участие в социальной рекламе.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости