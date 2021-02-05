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Роналду 36: интересные факты из жизни футболиста, которые удивят

Сегодня знаменитому футболисту исполнилось 36 лет

сегодня, 17:07
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня один из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду празднует 36-летие. Звездный форвард входит в число наиболее успешных, влиятельных и состоятельных людей планеты. Мир наслышан о его футбольных достижениях, однако есть факты из жизни Роналду, которые могут удивить даже бывалых фанатов футбола. 

Роналду 36: интересные факты из жизни футболиста, которые удивят

Криштиану Роналду - фото из открытых источников

Фамилия спортсмена не Роналду

Мало кто знает, но полное имя портуальского футболиста Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру, где Роналду — не фамилия, а второе имя. Спортсмен получил его в честь президента Рональда Рейгана, поклонником которого был отец футболиста. 

Детство в нищете

Семья Криштиану жила очень бедно: мать работала поваром, а отец садовником. Более того, футболист был четвертым ребенком в семье и детям приходилось делить одну комнату на всех. 

Попрошайничество в McDonald's

В возрасте 11 лет спортсмен жил в футбольном интернате и видел родных всего лишь раз в три месяца. Иногда ему с товарищами не хватало еды и парням приходилось искать любые способы, чтобы утолить голод. Именно тогда Роналду просил еду у работников фаст-фуда, а когда разбогател искал своих "спасателей", чтобы поблагодарить. 

Роналду исключили из школы

Португальский футболист не смог закончить учебное заведения. В 14 лет его выгнали из школы за то, что он бросил стулом в преподавателя, признавшись, что тот его не уважает. В школу Криштиану так и не вернулся, вплотную занявшись спортом.  

Операция на сердце

В 15 лет футболисту провели операцию на сердце по причине выявленного заболевания — тахикардии. Карьера легендарного футболиста могла закончиться, так и не начавшись. К счастью, операцию прошла успешно, и Роналду вернулся к спорту уже через несколько дней. 

Табу на татуировки

На теле футболиста нет ни единого тату, а все дело в том, что Роналду является активным донором крови. Однажды он даже стал лицом организации Красного Креста, приняв участие в социальной рекламе. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры. 


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Источник: https://tsn.ua/prosport/zhburnuv-stilcem-v-uchitelya-ta-zhebrakuvav-u-mcdonald-s-cikavi-fakti-pro-ronaldu-yaki-vas-zdivuyut-1719299.html?fbclid=IwAR2Ef4diowOiYNAE_I0EHh78Xzxwes2Chz9xIHmsPu4nyddzhrTOjm5I0J0
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