Популярная блоггерша внезапно умерла во время ужина: что произошло

Трагедия произошла во время ужина в ресторане в Нью-Йорке. Семья Акости сообщила, что она начала задыхаться и испытывала трудности с дыханием, после чего у нее случился сердечный приступ. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

Кэрол Акоста (фото из открытых источников)

Двоюродный брат инфлюэнсерши отметил, что семья еще ждет результатов вскрытия:

"Все, что я знаю, это то, что она ужинала, как обычно, и стала задыхаться. Ей стало тяжело дышать, и у нее произошло нападение."

Ее сестра в своих социальных сетях написала:

"Я люблю тебя, сестра, и всегда буду любить тебя."

Акоста была известна своей борьбой со стереотипами о теле и собственными рассказами о буллинге из-за веса в детстве. Она мотивировала своих подписчиков любить себя, невзирая на внешние обстоятельства.

В 2017 году она выпустила песню Me Amo y No Me Importa (Я люблю себя и мне все равно), которая стала отражением ее жизненной философии. В тексте песни говорится о самоуверении и умении постоять за себя:

"Я другая, и меня называют Killadamente. Даже если я падаю, я внезапно встаю снова. Я смела, я немного высокомерна. Я много забочусь о себе, потому что я та, кто может постоять за себя."

