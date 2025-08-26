Популярная испанская актриса скончалась после тайной и продолжительной борьбы

Рубрики
24 августа скончалась испанская актриса Вероника Эчеги в возрасте 42 лет. Это произошло после продолжительной, но скрытой от публики борьбы с раком. О болезни звезды знало лишь ближайшие родственники, а новость о ее смерти стала шоком в Испании, где Эчеги была известной личностью.
Вероника Эчеги умерла. Фото из открытых источников
Вероника Эчеги дебютировала в большом кино почти два десятилетия назад, сыграв главную роль в испанской драме "Меня зовут Хуани". Уже через два года актриса получила номинацию на главную испанскую кинопремию за роль в тюремной драме "Мой тюремный двор".
Ее карьера была разнообразной и насыщенной. Эчеги сыграла десятки ролей в основном в испанском кино, где стала настоящей национальной звездой. Кроме того, она также участвовала в международных проектах. Среди них британская комедия "Зайчик и бык", романтическая комедия "Книга любви" и голливудский триллер "Среди белого дня" (2012), где она снималась вместе с Сигурни Уивер, Брюсом Уиллисом и Генри Кевеллом.
На телевидении актриса также добилась успеха, в том числе в сериале Amazon Prime "Fortitude" и в проекте Apple TV+ "Люблю тебя к смерти", который стал ее последней работой на экране.
По сообщениям испанских СМИ, Эчеги скончалась 24 августа в больнице Мадрида. В последний раз на публике она появлялась в феврале 2025 года.
Весть о смерти актрисы вызвала волну скорби среди коллег и поклонников. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семье и друзьям актрисы.
Испанский актер Антонио Бандерас также выразил соболезнования по поводу смерти Эчеги.
