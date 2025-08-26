Популярная испанская актриса скончалась после тайной и продолжительной борьбы

24 августа скончалась испанская актриса Вероника Эчеги в возрасте 42 лет. Это произошло после продолжительной, но скрытой от публики борьбы с раком. О болезни звезды знало лишь ближайшие родственники, а новость о ее смерти стала шоком в Испании, где Эчеги была известной личностью.

Вероника Эчеги умерла. Фото из открытых источников

Кто такая Вероника Эчеги

Вероника Эчеги дебютировала в большом кино почти два десятилетия назад, сыграв главную роль в испанской драме "Меня зовут Хуани". Уже через два года актриса получила номинацию на главную испанскую кинопремию за роль в тюремной драме "Мой тюремный двор".

Ее карьера была разнообразной и насыщенной. Эчеги сыграла десятки ролей в основном в испанском кино, где стала настоящей национальной звездой. Кроме того, она также участвовала в международных проектах. Среди них британская комедия "Зайчик и бык", романтическая комедия "Книга любви" и голливудский триллер "Среди белого дня" (2012), где она снималась вместе с Сигурни Уивер, Брюсом Уиллисом и Генри Кевеллом.

На телевидении актриса также добилась успеха, в том числе в сериале Amazon Prime "Fortitude" и в проекте Apple TV+ "Люблю тебя к смерти", который стал ее последней работой на экране.

По сообщениям испанских СМИ, Эчеги скончалась 24 августа в больнице Мадрида. В последний раз на публике она появлялась в феврале 2025 года.

Весть о смерти актрисы вызвала волну скорби среди коллег и поклонников. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семье и друзьям актрисы.

"Я был глубоко поражен новостью о смерти Вероники Эчеги, актрисы с огромным талантом и скромностью, которая оставляет нас слишком молодой. Мои искренние объятия в эти трудные моменты всей семье и друзьям", – написал Санчес в социальных сетях.

Испанский актер Антонио Бандерас также выразил соболезнования по поводу смерти Эчеги.

"Сегодня испанское кино в трауре из-за смерти Вероники Эчеги. Мои соболезнования ее семье и друзьям", — заявил Бандерас.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что умер испанский актер герой популярного сериала Netflix.

Также "Комментарии" писали о печальной судьбе испанской актрисы. Она раньше она была звездой, а теперь спит на скамейке в парке.